"Монако" Головина дома проиграл "Лиону" в своем первом матче в 2026 году

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. "Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, уступил дома "Лиону" в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча прошла в Монако и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Павел Шульц (38-я и 57-я минуты), еще один мяч забил Абнер Винисиус (79). У "Монако" отличился Мамаду Кулибали (45+4). На 70-й минуте он получил прямую красную карточку за удар шипами в лицо защитнику "Лиона" Николасу Тальяфико.

Головин вышел в стартовом составе, результативными действиями не отметился и был заменен на 77-й минуте. В первом тайме "Монако" пришлось поменять двух игроков из-за травм, в том числе основного вратаря Лукаша Градецкого на 12-й минуте.

"Монако" (23 очка), потерпевший третье поражение подряд в чемпионате, занимает 9-е место в турнирной таблице Лиги 1. "Лион" (30) располагается на пятой строчке.