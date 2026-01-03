https://ria.ru/20260103/golovin-2066268043.html
"Монако" Головина дома проиграл "Лиону" в своем первом матче в 2026 году
"Монако" Головина дома проиграл "Лиону" в своем первом матче в 2026 году - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
"Монако" Головина дома проиграл "Лиону" в своем первом матче в 2026 году
"Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, уступил дома "Лиону" в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 03.01.2026
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. "Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, уступил дома "Лиону" в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча прошла в Монако и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Павел Шульц (38-я и 57-я минуты), еще один мяч забил Абнер Винисиус (79). У "Монако" отличился Мамаду Кулибали (45+4). На 70-й минуте он получил прямую красную карточку за удар шипами в лицо защитнику "Лиона" Николасу Тальяфико.
Головин вышел в стартовом составе, результативными действиями не отметился и был заменен на 77-й минуте. В первом тайме "Монако" пришлось поменять двух игроков из-за травм, в том числе основного вратаря Лукаша Градецкого на 12-й минуте.
"Монако" (23 очка), потерпевший третье поражение подряд в чемпионате, занимает 9-е место в турнирной таблице Лиги 1. "Лион" (30) располагается на пятой строчке.
В следующем туре "Монако" примет "Лорьян" 16 января, а "Лион" 18 января дома сыграет с "Брестом".