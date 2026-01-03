Рейтинг@Mail.ru
"Монако" Головина дома проиграл "Лиону" в своем первом матче в 2026 году - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:33 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/golovin-2066268043.html
"Монако" Головина дома проиграл "Лиону" в своем первом матче в 2026 году
"Монако" Головина дома проиграл "Лиону" в своем первом матче в 2026 году - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
"Монако" Головина дома проиграл "Лиону" в своем первом матче в 2026 году
"Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, уступил дома "Лиону" в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 03.01.2026
2026-01-03T21:33:00+03:00
2026-01-03T21:33:00+03:00
футбол
монако
александр головин
олимпик (лион)
чемпионат франции по футболу (лига 1)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940780841_0:43:1440:853_1920x0_80_0_0_f61cda1f077bf935312656457da386ba.jpg
https://ria.ru/20251222/minamino-2063956674.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940780841_0:20:1440:1100_1920x0_80_0_0_a93974410ac368c1f980112665210cab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
монако, александр головин, олимпик (лион), чемпионат франции по футболу (лига 1)
Футбол, Монако, Александр Головин, Олимпик (Лион), Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)

"Монако" Головина дома проиграл "Лиону" в своем первом матче в 2026 году

© Фото : Социальные сети ФК "Монако"Александр Головин
Александр Головин - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Фото : Социальные сети ФК "Монако"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. "Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, уступил дома "Лиону" в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча прошла в Монако и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Павел Шульц (38-я и 57-я минуты), еще один мяч забил Абнер Винисиус (79). У "Монако" отличился Мамаду Кулибали (45+4). На 70-й минуте он получил прямую красную карточку за удар шипами в лицо защитнику "Лиона" Николасу Тальяфико.
Головин вышел в стартовом составе, результативными действиями не отметился и был заменен на 77-й минуте. В первом тайме "Монако" пришлось поменять двух игроков из-за травм, в том числе основного вратаря Лукаша Градецкого на 12-й минуте.
"Монако" (23 очка), потерпевший третье поражение подряд в чемпионате, занимает 9-е место в турнирной таблице Лиги 1. "Лион" (30) располагается на пятой строчке.
В следующем туре "Монако" примет "Лорьян" 16 января, а "Лион" 18 января дома сыграет с "Брестом".
Нападающий Монако Такуми Минамино - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Одноклубник Головина порвал "кресты"
22 декабря 2025, 20:26
 
ФутболМонакоАлександр ГоловинОлимпик (Лион)Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Вашингтон
    Чикаго
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сан-Хосе
    Тампа-Бэй
    3
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Монреаль
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Эдмонтон
    Филадельфия
    2
    5
  • Хоккей
    Перерыв
    Лос-Анджелес
    Миннесота
    1
    1
  • Хоккей
    04.01 06:00
    Ванкувер
    Бостон
  • Хоккей
    Завершен
    Нью-Джерси
    Юта
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Баффало
    5
    1
  • Хоккей
    04.01 22:00
    Даллас
    Монреаль
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала