Бородавко рассчитывал, что Непряева и Коростелев выступят в спринтах лучше
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал РИА Новости, что результаты российских лыжников в спринтах на "Тур де Ски" не... РИА Новости Спорт, 03.01.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал РИА Новости, что результаты российских лыжников в спринтах на "Тур де Ски" не соответствуют его ожиданиям.
Савелий Коростелев
и Дарья Непряева
в субботу не смогли пройти квалификацию для участия в спринтерских гонках классическим стилем в рамках "Тур де Ски" в итальянском Валь-ди-Фьемме. Ранее на многодневке они не квалифицировались в спринтерские гонки свободным стилем.
"Мы действительно рассчитывали на лучший результат. Однако Савелий остановился в шаге от 30‑го места. Любой результат, при котором атлет попадает в тридцатку, считается выполнением минимальной задачи. Далее в забегах он должен постараться занять более высокую позицию. К сожалению, нашим спортсменам это не удалось, поэтому эту гонку в актив записать нельзя", - сказал Бородавко
.
По его словам, адаптация лыжников проходит не так быстро, как хотелось бы, поэтому нужно набраться терпения.
"Я думаю, тренер вместе со спортсменами проанализирует текущую ситуацию. Они четко понимают, на каком этапе находятся, и должны разработать план, который позволит максимально приблизиться к наилучшей спортивной форме. Это даст возможность показать достойные результаты на предстоящих соревнованиях", - отметил Бородавко.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Непряева и Коростелев.