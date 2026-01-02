Рейтинг@Mail.ru
Теннис
 
11:23 02.01.2026
Сборная Аргентины обыграла команду Испании на старте United Cup
теннис
спорт
хауме мунар
тейлор фриц
united cup
Сборная Аргентины обыграла команду Испании на старте United Cup

Сборная Аргентины по теннису обыграла команду Испании в матче United Cup

© Фото : Соцсети спортсменаСебастьян Баэс
Себастьян Баэс - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : Соцсети спортсмена
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Сборная Аргентины по теннису одержала победу над командой Испании в матче первого тура группового этапа United Cup, который проходит в Перте (Австралия).
Встреча группы А завершилась со счетом 2-0 в пользу сборной Аргентины. В женском одиночном разряде аргентинка Солана Сьерра (66-я ракетка мира) обыграла испанку Джессику Боусас-Манейро (41) со счетом 6:4, 5:7, 6:0. В мужском матче аргентинец Себастьян Баэс (45) выиграл у испанца Хауме Мунара (33) со счетом 6:4, 6:4.
В группу А также входит сборная США (действующий чемпион), которую представляют Тейлор Фриц, Маккензи Макдональд, Кристиан Харрисон, Кори Гауфф, Варвара Лепченко и Николь Меликар-Мартинес.
United Cup с призовым фондом в 11,8 млн долларов завершится 11 января. Сборную России не пригласили для участия в соревнованиях.
Американская теннисистка Винус Уильямс - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Винус Уильямс получила wild card на Открытый чемпионат Австралии
