Сборная Аргентины обыграла команду Испании на старте United Cup
Сборная Аргентины по теннису одержала победу над командой Испании в матче первого тура группового этапа United Cup, который проходит в Перте (Австралия). РИА Новости Спорт, 02.01.2026
2026-01-02T11:23:00+03:00
теннис
спорт
хауме мунар
тейлор фриц
united cup
спорт, хауме мунар, тейлор фриц, united cup
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Сборная Аргентины по теннису одержала победу над командой Испании в матче первого тура группового этапа United Cup, который проходит в Перте (Австралия).
Встреча группы А завершилась со счетом 2-0 в пользу сборной Аргентины. В женском одиночном разряде аргентинка Солана Сьерра (66-я ракетка мира) обыграла испанку Джессику Боусас-Манейро (41) со счетом 6:4, 5:7, 6:0. В мужском матче аргентинец Себастьян Баэс (45) выиграл у испанца Хауме Мунара (33) со счетом 6:4, 6:4.
В группу А также входит сборная США (действующий чемпион), которую представляют Тейлор Фриц, Маккензи Макдональд, Кристиан Харрисон, Кори Гауфф, Варвара Лепченко и Николь Меликар-Мартинес.
United Cup с призовым фондом в 11,8 млн долларов завершится 11 января. Сборную России не пригласили для участия в соревнованиях.