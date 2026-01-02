https://ria.ru/20260102/trener-2066043440.html
Тренер "Чикаго" тепло высказался об успехах Михеева
Тренер "Чикаго" тепло высказался об успехах Михеева - РИА Новости Спорт, 02.01.2026
Тренер "Чикаго" тепло высказался об успехах Михеева
Главный тренер "Чикаго Блэкхокс" Джефф Блэшилл отметил, что ему приятно наблюдать за успехами российского хоккеиста команды Ильи Михеева. РИА Новости Спорт, 02.01.2026
