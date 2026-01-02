Рейтинг@Mail.ru
Тренер "Чикаго" тепло высказался об успехах Михеева
Хоккей
 
12:05 02.01.2026
Тренер "Чикаго" тепло высказался об успехах Михеева
Тренер "Чикаго" тепло высказался об успехах Михеева
Главный тренер "Чикаго Блэкхокс" Джефф Блэшилл отметил, что ему приятно наблюдать за успехами российского хоккеиста команды Ильи Михеева. РИА Новости Спорт, 02.01.2026
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Главный тренер "Чикаго Блэкхокс" Джефф Блэшилл отметил, что ему приятно наблюдать за успехами российского хоккеиста команды Ильи Михеева.
В ночь на пятницу "Чикаго" на своем льду обыграл "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:3. Михеев оформил дубль и был признан первой звездой матча.
«
"Я очень рад за него. Он наслаждается опытом отцовства, это здорово. Илья - хороший человек, за всеми его успехами приятно наблюдать", - приводит слова Блэшилла сайт НХЛ.
Ранее Михеев пропустил два матча НХЛ из-за рождения ребенка. В текущем сезоне 31-летний форвард набрал 12 очков (8 голов + 4 передачи) в 36 матчах.
