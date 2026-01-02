Рейтинг@Mail.ru
Теннис
 
07:29 02.01.2026 (обновлено: 09:58 02.01.2026)
Винус Уильямс получила wild card на Открытый чемпионат Австралии
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира американка Винус Уильямс получила приглашение на участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису, сообщается на странице турнира в соцсети Х.
Последний раз она участвовала в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в августе. Тогда экс-первая ракетка мира проиграла в первом раунде Открытого чемпионата США чешке Каролине Муховой (3:6, 6:2, 1:6).
Australian Open пройдет с 18 января по 1 февраля.
Уильямс 45 лет. Американка пять раз побеждала на Уимблдоне и дважды на Открытом чемпионате США. Она также выиграла 14 турниров Большого шлема в парном разряде вместе со своей младшей сестрой Сереной. Уильямс стала олимпийской чемпионкой Сиднея в 2000 году в одиночном разряде. Еще трижды она завоевывала золото в паре с Сереной (2000, 2008, 2012).
