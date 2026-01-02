https://ria.ru/20260102/tennis-2066022076.html
Винус Уильямс получила wild card на Открытый чемпионат Австралии
Бывшая первая ракетка мира американка Винус Уильямс получила приглашение на участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису, сообщается на странице турнира в РИА Новости Спорт, 02.01.2026
