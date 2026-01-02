Рейтинг@Mail.ru
FIS предоставила нейтральный статус еще семи российским спортсменам
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт
Лыжные гонки
 
21:35 02.01.2026
FIS предоставила нейтральный статус еще семи российским спортсменам
FIS предоставила нейтральный статус еще семи российским спортсменам - РИА Новости Спорт, 02.01.2026
FIS предоставила нейтральный статус еще семи российским спортсменам
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) присвоила нейтральный статус, дающий право участвовать в международных соревнованиях, еще семерым... РИА Новости Спорт, 02.01.2026
лыжные гонки
спорт
россия
владимир иванов
михаил матвеев
спортивный арбитражный суд (cas)
прыжки на лыжах с трамплина
александр миронов
россия
спорт, россия, владимир иванов, михаил матвеев, спортивный арбитражный суд (cas), прыжки на лыжах с трамплина, александр миронов
Лыжные гонки, Спорт, Россия, Владимир Иванов, Михаил Матвеев, Спортивный арбитражный суд (CAS), Прыжки на лыжах с трамплина, Александр Миронов
© РИА Новости / Павел Бедняков
Александра Глазкова
Александра Глазкова
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Александра Глазкова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) присвоила нейтральный статус, дающий право участвовать в международных соревнованиях, еще семерым спортсменам из России, сообщается на сайте организации.
Нейтральный статус получили фристайлисты Тимофей Бралгин, Александра Глазкова, Владимир Иванов и Александр Терешкин, а также сноубордисты Полина Каримова, Ярослав Ленчевский и Варвара Романова. Также на международные соревнования допущены еще четыре представителя вспомогательного персонала спортсменов: Сергей Лазаренко, Иван Марущак, Александр Миронов (все - фристайл) и Михаил Матвеев (сноуборд).
В общей сложности нейтральный статус от FIS получили 28 российских спортсменов.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.
Международная лыжная федерация признала решение CAS по России
Международная лыжная федерация признала решение CAS по России
2 декабря 2025, 17:33
 
Лыжные гонкиСпортРоссияВладимир ИвановМихаил МатвеевСпортивный арбитражный суд (CAS)Прыжки на лыжах с трамплинаАлександр Миронов
 
