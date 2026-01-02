Рейтинг@Mail.ru
Сборная Греции по теннису обыграла команду Японии в матче United Cup
Теннис
 
16:42 02.01.2026
Сборная Греции по теннису обыграла команду Японии в матче United Cup
Сборная Греции по теннису обыграла команду Японии в матче United Cup - РИА Новости Спорт, 02.01.2026
Сборная Греции по теннису обыграла команду Японии в матче United Cup
Сборная Греции по теннису одержала победу над командой Японии в матче группового этапа United Cup, который проходит в Перте (Австралия). РИА Новости Спорт, 02.01.2026
теннис
спорт
united cup
мария саккари
наоми осака
стефанос циципас
теннис, united cup, мария саккари, наоми осака, стефанос циципас
Теннис, Спорт, United Cup, Мария Саккари, Наоми Осака, Стефанос Циципас
Сборная Греции по теннису обыграла команду Японии в матче United Cup

Сборная Греции по теннису обыграла команду Японии в матче United Cup в Перте

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Сборная Греции по теннису одержала победу над командой Японии в матче группового этапа United Cup, который проходит в Перте (Австралия).
Встреча группы Е завершилась со счетом 2-0 в пользу сборной Греции. В женском одиночном разряде Мария Саккари (52-я ракетка мира) обыграла японку Наоми Осаку (16) со счетом 6:4, 6:2. В мужском матче Стефанос Циципас (36) одержал победу над японцем Синтаро Мотидзуки (99) - 6:3, 6:4.
В группу Е также входит сборная Великобритании.
United Cup с призовым фондом в 11,8 млн долларов завершится 11 января. Сборную России не пригласили для участия в соревнованиях.
Даниил Медведев проиграл 524-й ракетке мира в матче World Tennis League
19 декабря 2025, 19:33
 
ТеннисСпортUnited CupМария СаккариНаоми ОсакаСтефанос Циципас
 
