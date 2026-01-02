https://ria.ru/20260102/sbornaja-2066080910.html
Сборная Греции по теннису обыграла команду Японии в матче United Cup
Сборная Греции по теннису одержала победу над командой Японии в матче группового этапа United Cup, который проходит в Перте (Австралия). РИА Новости Спорт, 02.01.2026
спорт, united cup, мария саккари, наоми осака, стефанос циципас
