"Аль-Наср" Роналду потерпел первое поражение в текущем сезоне чемпионата
Футбол
Футбол
 
22:45 02.01.2026 (обновлено: 22:52 02.01.2026)
"Аль-Наср" Роналду потерпел первое поражение в текущем сезоне чемпионата
"Аль-Наср" Роналду потерпел первое поражение в текущем сезоне чемпионата - РИА Новости Спорт, 02.01.2026
"Аль-Наср" Роналду потерпел первое поражение в текущем сезоне чемпионата
"Аль-Наср" уступил "Аль-Ахли" в гостевом матче 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. РИА Новости Спорт, 02.01.2026
футбол
спорт
саудовская аравия
джидда
айван тоуни
мерих демирал
аль-ахли (каир)
аль-наср
саудовская аравия
джидда
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1920
true
спорт, саудовская аравия, джидда, айван тоуни, мерих демирал, аль-ахли (каир), аль-наср, криштиану роналду
Футбол, Спорт, Саудовская Аравия, Джидда, Айван Тоуни, Мерих Демирал, Аль-Ахли (Каир), Аль-Наср, Криштиану Роналду
"Аль-Наср" Роналду потерпел первое поражение в текущем сезоне чемпионата

"Аль-Ахли" победил "Аль-Наср" Роналду благодаря дублю Тоуни

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Криштиану Роналду. Архивное фото
Перейти в медиабанк
Криштиану Роналду. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. "Аль-Наср" уступил "Аль-Ахли" в гостевом матче 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча прошла в пятницу в Джидде и завершилась со счетом 3:2 в пользу "Аль-Ахли". В составе победителей дубль оформил Айван Тоуни (7-я и 20-я минуты), еще одним голом отметился Мерих Демирал (55). Оба мяча "Аль-Насра" забил Абдулела аль-Амри (31, 44). На шестой добавленной ко второму тайму минуте красную карточку получил защитник хозяев Али Маджраши, а через три минуты с поля удалили игрока гостей Навафа Бушала.
Капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду отыграл матч целиком и не сумел продлить свою девятиматчевую результативную серию в чемпионате.
"Аль-Наср" (31 очко) потерпел первое поражение в текущем сезоне, но сохранил лидерство в турнирной таблице. "Аль-Ахли" (25) располагается на четвертой позиции.
В следующем туре "Аль-Наср" примет "Аль-Кадисию" 8 января, а "Аль-Ахли" в гостях сыграет с "Аль-Ухдудом" 10 января.
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Гол Роналду помог "Аль-Насру" сыграть вничью с "Аль-Иттифаком"
30 декабря 2025, 22:33
 
ФутболСпортСаудовская АравияДжиддаАйван ТоуниМерих ДемиралАль-Ахли (Каир)Аль-НасрКриштиану Роналду
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
