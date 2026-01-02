"Аль-Наср" Роналду потерпел первое поражение в текущем сезоне чемпионата

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. "Аль-Наср" уступил "Аль-Ахли" в гостевом матче 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча прошла в пятницу в Джидде и завершилась со счетом 3:2 в пользу "Аль-Ахли". В составе победителей дубль оформил Айван Тоуни (7-я и 20-я минуты), еще одним голом отметился Мерих Демирал (55). Оба мяча "Аль-Насра" забил Абдулела аль-Амри (31, 44). На шестой добавленной ко второму тайму минуте красную карточку получил защитник хозяев Али Маджраши, а через три минуты с поля удалили игрока гостей Навафа Бушала.
Капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду отыграл матч целиком и не сумел продлить свою девятиматчевую результативную серию в чемпионате.
"Аль-Наср" (31 очко) потерпел первое поражение в текущем сезоне, но сохранил лидерство в турнирной таблице. "Аль-Ахли" (25) располагается на четвертой позиции.
В следующем туре "Аль-Наср" примет "Аль-Кадисию" 8 января, а "Аль-Ахли" в гостях сыграет с "Аль-Ухдудом" 10 января.
