02.01.2026
Фигурное катание
 
12:03 02.01.2026
Самсонов заявил, что хотел бы пройти еще два олимпийских цикла
Самсонов заявил, что хотел бы пройти еще два олимпийских цикла
Фигурист Даниил Самсонов в интервью РИА Новости рассказал, что хотел бы продолжать карьеру еще два олимпийских цикла. РИА Новости Спорт, 02.01.2026
спорт, даниил самсонов, этери тутберидзе, светлана соколовская
Фигурное катание, Спорт, Даниил Самсонов, Этери Тутберидзе, Светлана Соколовская
Самсонов заявил, что хотел бы пройти еще два олимпийских цикла

Самсонов рассказал, что хотел бы продолжать карьеру еще два олимпийских цикла

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Даниил Самсонов в интервью РИА Новости рассказал, что хотел бы продолжать карьеру еще два олимпийских цикла.
Самсонову 20 лет. В межсезонье фигурист ушел из группы Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.
"До 25−27 точно собирался кататься. Хотелось бы, конечно, пройти еще два олимпийских цикла, потому что понимаю, что после тридцати мне будет уже сложно. Но пока позволяет здоровье, пока есть желание и вера в себя, буду кататься", - сказал Самсонов.
Самсонов является бронзовым призером юношеских Олимпийских игр, бронзовым призером Финала юниорского Гран-при ISU, двукратным чемпионом России среди юниоров.
Фигурное катаниеСпортДаниил СамсоновЭтери ТутберидзеСветлана Соколовская
 
