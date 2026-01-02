Рейтинг@Mail.ru
"Было тяжело": фигурист раскрыл детали ухода от Тутберидзе к Навке
Фигурное катание/коньки
Фигурное катание
 
10:26 02.01.2026 (обновлено: 11:02 02.01.2026)
"Было тяжело": фигурист раскрыл детали ухода от Тутберидзе к Навке
"Было тяжело": фигурист раскрыл детали ухода от Тутберидзе к Навке - РИА Новости Спорт, 02.01.2026
"Было тяжело": фигурист раскрыл детали ухода от Тутберидзе к Навке
Фигурист Даниил Самсонов в интервью РИА Новости рассказал, что момент его ухода из группы Этери Тутберидзе был тяжелым, но прощание прошло хорошо. РИА Новости Спорт, 02.01.2026
2026-01-02T10:26:00+03:00
2026-01-02T11:02:00+03:00
фигурное катание
спорт
даниил самсонов
этери тутберидзе
спорт, даниил самсонов, этери тутберидзе
Фигурное катание, Спорт, Даниил Самсонов, Этери Тутберидзе
"Было тяжело": фигурист раскрыл детали ухода от Тутберидзе к Навке

Фигурист Самсонов рассказал, что ему тяжело дался уход из группы Тутберидзе

Даниил Самсонов
Даниил Самсонов - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Даниил Самсонов. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Даниил Самсонов в интервью РИА Новости рассказал, что момент его ухода из группы Этери Тутберидзе был тяжелым, но прощание прошло хорошо.
В межсезонье фигурист ушел из группы Тутберидзе к Светлане Соколовской.
Все умилялись, а болезнь его уничтожала. Навка забрала у Тутберидзе гения
6 июня 2025, 17:00
Все умилялись, а болезнь его уничтожала. Навка забрала у Тутберидзе гения
6 июня 2025, 17:00
"Перед отпуском пришел на каток к Этери Георгиевне, мы все, с Сергеем Викторовичем (Дудаковым) и Даниилом Марковичем (Глейхенгаузом), поговорили. Было тяжело, но в целом попрощались хорошо", - сказал Самсонов.
"Когда видимся, здороваюсь, всегда готов к общению. Правда очень люблю своих бывших тренеров. Сергей Викторович - открытый человек, обожаю его и иногда даже скучаю. К Даниилу Марковичу тоже отношусь с большим трепетом и любовью. В моей карьере были настолько шедевральные постановки, что они запомнились всему миру. И Этери Георгиевна для меня останется как добрый человек, который любил всех своих спортсменов и каждого старался вывести на самый высокий уровень", - добавил он.
Самсонову 20 лет. Он является бронзовым призером юношеских Олимпийских игр, бронзовым призером Финала юниорского Гран-при ISU, двукратным чемпионом России среди юниоров.
Полностью интервью с Даниилом Самсоновым читайте в пятницу на сайте РИА Новости.
Новый трансфер Тутберидзе: лучший тренер России укрепляется к Олимпиаде
11 июля 2025, 20:06
Новый трансфер Тутберидзе: лучший тренер России укрепляется к Олимпиаде
11 июля 2025, 20:06
 
Фигурное катание Спорт Даниил Самсонов Этери Тутберидзе
 
