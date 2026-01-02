"Было тяжело": фигурист раскрыл детали ухода от Тутберидзе к Навке

"Перед отпуском пришел на каток к Этери Георгиевне, мы все, с Сергеем Викторовичем (Дудаковым) и Даниилом Марковичем (Глейхенгаузом), поговорили. Было тяжело, но в целом попрощались хорошо", - сказал Самсонов.

"Когда видимся, здороваюсь, всегда готов к общению. Правда очень люблю своих бывших тренеров. Сергей Викторович - открытый человек, обожаю его и иногда даже скучаю. К Даниилу Марковичу тоже отношусь с большим трепетом и любовью. В моей карьере были настолько шедевральные постановки, что они запомнились всему миру. И Этери Георгиевна для меня останется как добрый человек, который любил всех своих спортсменов и каждого старался вывести на самый высокий уровень", - добавил он.