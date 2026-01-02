https://ria.ru/20260102/samsonov-2066033888.html
"Было тяжело": фигурист раскрыл детали ухода от Тутберидзе к Навке
"Было тяжело": фигурист раскрыл детали ухода от Тутберидзе к Навке - РИА Новости Спорт, 02.01.2026
"Было тяжело": фигурист раскрыл детали ухода от Тутберидзе к Навке
Фигурист Даниил Самсонов в интервью РИА Новости рассказал, что момент его ухода из группы Этери Тутберидзе был тяжелым, но прощание прошло хорошо. РИА Новости Спорт, 02.01.2026
2026-01-02T10:26:00+03:00
2026-01-02T10:26:00+03:00
2026-01-02T11:02:00+03:00
фигурное катание
спорт
даниил самсонов
этери тутберидзе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066007141_0:0:3150:1771_1920x0_80_0_0_3315b2381992b1576c7f726b5e04b57b.jpg
https://ria.ru/20250606/samsonov-2021343391.html
https://ria.ru/20250711/zheleznyakov-2028671380.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066007141_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_866227e3e8c64750c2877ac82371e5c0.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, даниил самсонов, этери тутберидзе
Фигурное катание, Спорт, Даниил Самсонов, Этери Тутберидзе
"Было тяжело": фигурист раскрыл детали ухода от Тутберидзе к Навке
Фигурист Самсонов рассказал, что ему тяжело дался уход из группы Тутберидзе
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Даниил Самсонов в интервью РИА Новости рассказал, что момент его ухода из группы Этери Тутберидзе был тяжелым, но прощание прошло хорошо.
В межсезонье фигурист ушел из группы Тутберидзе к Светлане Соколовской.
"Перед отпуском пришел на каток к Этери Георгиевне, мы все, с Сергеем Викторовичем (Дудаковым) и Даниилом Марковичем (Глейхенгаузом), поговорили. Было тяжело, но в целом попрощались хорошо", - сказал Самсонов.
"Когда видимся, здороваюсь, всегда готов к общению. Правда очень люблю своих бывших тренеров. Сергей Викторович - открытый человек, обожаю его и иногда даже скучаю. К Даниилу Марковичу тоже отношусь с большим трепетом и любовью. В моей карьере были настолько шедевральные постановки, что они запомнились всему миру. И Этери Георгиевна для меня останется как добрый человек, который любил всех своих спортсменов и каждого старался вывести на самый высокий уровень", - добавил он.
Самсонову 20 лет. Он является бронзовым призером юношеских Олимпийских игр, бронзовым призером Финала юниорского Гран-при ISU, двукратным чемпионом России среди юниоров.
Полностью интервью с Даниилом Самсоновым читайте в пятницу на сайте РИА Новости.