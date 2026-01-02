Рейтинг@Mail.ru
Блогера Пола убрали из рейтинга WBA после поражения от Джошуа
02.01.2026
Единоборства
 
00:33 02.01.2026
Блогера Пола убрали из рейтинга WBA после поражения от Джошуа
Блогера Пола убрали из рейтинга WBA после поражения от Джошуа
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) удалила из рейтинга тяжелого веса американского блогера Джейка Пола, следует из информации на сайте организации.
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) удалила из рейтинга тяжелого веса американского блогера Джейка Пола, следует из информации на сайте организации.
В декабре Пол проиграл британцу Энтони Джошуа в поединке в Майами (штат Флорида, США). Противостояние завершилось победой британца нокаутом в шестом раунде. После боя Пол опубликовал рентгеновский снимок сломанной в двух местах челюсти.
В июле Пол был включен в рейтинг тяжелого веса WBA и расположился на 14-й позиции. Всего на его счету с 2020 года 12 побед и два поражения. Блогер побеждал бывшего чемпиона мира Майка Тайсона, а также экс-бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андерсона Силву, Нейта Диаса, Тайрона Вудли, Бена Аскрена и Майка Перри. До поединка с британским тяжеловесом единственное поражение Пол потерпел от Томми Фьюри в феврале 2023 года.
Полу 28 лет, на его счету 12 побед и два поражения.
