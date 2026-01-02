Блогера Пола убрали из рейтинга WBA после поражения от Джошуа

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) удалила из рейтинга тяжелого веса американского блогера Джейка Пола, следует из информации на сайте организации.

Полу 28 лет, на его счету 12 побед и два поражения.