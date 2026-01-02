Рейтинг@Mail.ru
Нигматуллин ответил на вопрос о взаимоотношениях с детьми от первого брака
15:16 02.01.2026
Нигматуллин ответил на вопрос о взаимоотношениях с детьми от первого брака
Экс-вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин в интервью РИА Новости заявил, что для него закрыта тема взаимоотношений с детьми от первого брака.
2026
Нигматуллин ответил на вопрос о взаимоотношениях с детьми от первого брака

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Экс-вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин в интервью РИА Новости заявил, что для него закрыта тема взаимоотношений с детьми от первого брака.
Нигматуллин прожил с первой супругой Еленой в официальном браке с 1996 по 2023 год, у пары родилось двое детей – Руслан и Марсель.
«
"Там совсем треш. Говорить об этом не хочу и не буду, эта тема для меня закрыта", - сказал Нигматуллин в ответ на вопрос о его взаимоотношениях с детьми от первого брака.
Полностью интервью с Русланом Нигматуллиным читайте 3 января на сайте РИА Новости.
