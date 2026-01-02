https://ria.ru/20260102/nigmatullin-2066070754.html
Нигматуллин ответил на вопрос о взаимоотношениях с детьми от первого брака
Нигматуллин ответил на вопрос о взаимоотношениях с детьми от первого брака - РИА Новости Спорт, 02.01.2026
Нигматуллин ответил на вопрос о взаимоотношениях с детьми от первого брака
Экс-вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин в интервью РИА Новости заявил, что для него закрыта тема взаимоотношений с детьми от первого брака. РИА Новости Спорт, 02.01.2026
2026-01-02T15:16:00+03:00
2026-01-02T15:16:00+03:00
2026-01-02T15:22:00+03:00
руслан нигматуллин
футбол
спорт
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572471491_0:131:714:532_1920x0_80_0_0_ef912685df57f11579649de9b2bad2b7.png
https://ria.ru/20250323/nigmatullin-2006757579.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572471491_0:64:714:599_1920x0_80_0_0_26140789a3c423ae5189f546ee6cc1e3.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
руслан нигматуллин, спорт, вокруг спорта
Руслан Нигматуллин, Футбол, Спорт, Вокруг спорта
Нигматуллин ответил на вопрос о взаимоотношениях с детьми от первого брака
Нигматуллин заявил, что для него закрыта тема отношений с детьми от 1-го брака