https://ria.ru/20260102/nigmatullin-2066048309.html
Нигматуллин сравнил Акинфеева и Яшина
Нигматуллин сравнил Акинфеева и Яшина - РИА Новости Спорт, 02.01.2026
Нигматуллин сравнил Акинфеева и Яшина
Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в интервью РИА Новости заявил, что голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев обошел в отечественном футболе... РИА Новости Спорт, 02.01.2026
2026-01-02T12:51:00+03:00
2026-01-02T12:51:00+03:00
2026-01-02T12:51:00+03:00
футбол
спорт
руслан нигматуллин
лев яшин
игорь акинфеев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019735853_0:36:1080:644_1920x0_80_0_0_8a911d779675966f6833b34842ff1b19.jpg
https://ria.ru/20251227/futbol-2065061129.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019735853_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_6d4f5ff5162ec7909d20fb2b45cc1931.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, руслан нигматуллин, лев яшин, игорь акинфеев
Футбол, Спорт, Руслан Нигматуллин, Лев Яшин, Игорь Акинфеев
Нигматуллин сравнил Акинфеева и Яшина
Нигматуллин считает, что Акинфеев круче Яшина
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в интервью РИА Новости заявил, что голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев обошел в отечественном футболе обладателя "Золотого мяча" Льва Яшина.
Акинфееву 39 лет. Он является шестикратным чемпионом России, восьмикратным обладателем кубка страны, восьмикратным обладателем Суперкубка, победителем Кубка УЕФА в составе ЦСКА и бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. Яшин - пятикратный чемпион СССР, трехкратный обладатель Кубка СССР, олимпийский чемпион, чемпион Европы и единственный вратарь, ставший обладателем "Золотого мяча".
"Всегда сравнивают нынешнего вратаря, который блистает, с легендой. Игорь уже наделал столько рекордов, что обогнал Яшина по внутреннему рынку. Но у Яшина есть титул лучшего футболиста Европы, это очень круто. Он прославился новаторством при игре на выходах. И в целом был харизматичной личностью. То, что сейчас приз лучшему вратарю мира носит имя Яшина, говорит о том, что это глыба, огромный авторитет во всем вратарском мире по сей день", - сказал экс-голкипер сборной России.
Полностью интервью с Русланом Нигматуллиным читайте 3 января на сайте РИА Новости.