Рейтинг@Mail.ru
Нигматуллин сравнил Акинфеева и Яшина
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:51 02.01.2026
Нигматуллин сравнил Акинфеева и Яшина
футбол
спорт
руслан нигматуллин
лев яшин
игорь акинфеев
спорт, руслан нигматуллин, лев яшин, игорь акинфеев
Футбол, Спорт, Руслан Нигматуллин, Лев Яшин, Игорь Акинфеев
© Соцсети ПФК ЦСКАИгорь Акинфеев
© Соцсети ПФК ЦСКА
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в интервью РИА Новости заявил, что голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев обошел в отечественном футболе обладателя "Золотого мяча" Льва Яшина.
Акинфееву 39 лет. Он является шестикратным чемпионом России, восьмикратным обладателем кубка страны, восьмикратным обладателем Суперкубка, победителем Кубка УЕФА в составе ЦСКА и бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. Яшин - пятикратный чемпион СССР, трехкратный обладатель Кубка СССР, олимпийский чемпион, чемпион Европы и единственный вратарь, ставший обладателем "Золотого мяча".
"Всегда сравнивают нынешнего вратаря, который блистает, с легендой. Игорь уже наделал столько рекордов, что обогнал Яшина по внутреннему рынку. Но у Яшина есть титул лучшего футболиста Европы, это очень круто. Он прославился новаторством при игре на выходах. И в целом был харизматичной личностью. То, что сейчас приз лучшему вратарю мира носит имя Яшина, говорит о том, что это глыба, огромный авторитет во всем вратарском мире по сей день", - сказал экс-голкипер сборной России.
Полностью интервью с Русланом Нигматуллиным читайте 3 января на сайте РИА Новости.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Матыцин назвал Акинфеева и Сафонова олицетворением успеха вратарской школы
27 декабря 2025, 15:21
 
Футбол
 
