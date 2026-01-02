Рейтинг@Mail.ru
Баскетбол
 
23:28 02.01.2026
Названы лучшие игроки НБА в декабре
Защитник клуба "Оклахома-Сити Тандер" Шей Гилджес-Александер и защитник "Нью-Йорк Никс" Джейлен Брансон признаны лучшими игроками по итогам декабря в регулярном
баскетбол
спорт
восток
джейлен брансон
оклахома-сити тандер
нью-йорк никс
Гилджес-Александер и Брансон признаны лучшими игроками НБА в декабре

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Защитник клуба "Оклахома-Сити Тандер" Шей Гилджес-Александер и защитник "Нью-Йорк Никс" Джейлен Брансон признаны лучшими игроками по итогам декабря в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на странице турнира в соцсети Х.
Гилджес-Александер был признан лучшим баскетболистом Западной конференции. В декабре он в среднем набирал 31,4 очка за матч, делал 4,6 подбора и 6,1 передачи, а также реализовал 59,4% бросков с игры. Его "Оклахома" одержала девять побед в 14 матчах, Гилджес-Александер пропустил одну встречу.
Брансон стал лучшим на Востоке, набирая 30,6 очка за игру, 3,2 подбора, 7,1 ассиста и реализуя 40,5% трехочковых бросков. Его команда одержала 10 побед в 14 встречах, Брансон пропустил один матч.
КХЛ назвала лучших игроков декабря
1 января, 12:31
 
БаскетболСпортВостокДжейлен БрансонОклахома-Сити ТандерНью-Йорк Никс
 
