Малкин возобновил тренировки с командой - РИА Новости Спорт, 02.01.2026
20:36 02.01.2026
Малкин возобновил тренировки с командой
Малкин возобновил тренировки с командой

© Фото : Twitter Pittsburgh PenguinsЕвгений Малкин
Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : Twitter Pittsburgh Penguins
Евгений Малкин. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Восстанавливающийся от травмы российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин возобновил тренировки с командой, сообщила журналистка Мишель Кречиоло на своей странице в соцсети Х.
"Питтсбург" поместил Малкина в список травмированных 9 декабря. Россиянин пропустил 13 матчей регулярного чемпионата.
В пятницу Малкин, который возобновил тренировки на льду 17 декабря, впервые вышел на раскатку с остальной командой. Отмечается, что форвард надел белую форму, предусматривающую бесконтактные тренировки.
Малкину 39 лет. В текущем регулярном чемпионате он сыграл за "Питтсбург" 26 матчей и набрал 29 очков (8 голов + 21 передача). Контракт Малкина истекает в конце текущего сезона.
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Сидни Кросби - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Невозможно заменить, всем нужно стараться": Кросби поддержал Малкина
10 декабря 2025, 00:28
 
