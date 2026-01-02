https://ria.ru/20260102/malkin-2066108282.html
Малкин возобновил тренировки с командой
Восстанавливающийся от травмы российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин возобновил тренировки с... РИА Новости Спорт, 02.01.2026
хоккей
спорт
евгений малкин
питтсбург пингвинз
национальная хоккейная лига (нхл)
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
спорт, евгений малкин, питтсбург пингвинз, национальная хоккейная лига (нхл)
