Лыжница Евгения Крупицкая пропустит Гонку чемпионов
Лыжница Евгения Крупицкая пропустит Гонку чемпионов - РИА Новости Спорт, 02.01.2026
Лыжница Евгения Крупицкая пропустит Гонку чемпионов
Российская лыжница Евгения Крупицкая сообщила, что не выступит на Гонке чемпионов по состоянию здоровья. РИА Новости Спорт, 02.01.2026
