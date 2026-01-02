Рейтинг@Mail.ru
Лыжница Евгения Крупицкая пропустит Гонку чемпионов - РИА Новости Спорт, 02.01.2026
11:19 02.01.2026
Лыжница Евгения Крупицкая пропустит Гонку чемпионов
Лыжница Евгения Крупицкая пропустит Гонку чемпионов - РИА Новости Спорт, 02.01.2026
Лыжница Евгения Крупицкая пропустит Гонку чемпионов
Российская лыжница Евгения Крупицкая сообщила, что не выступит на Гонке чемпионов по состоянию здоровья. РИА Новости Спорт, 02.01.2026
рязань, казань, евгения крупицкая, гонка чемпионов, лыжные виды спорта
Рязань, Казань, Евгения Крупицкая, Гонка чемпионов, Лыжные виды спорта
Лыжница Евгения Крупицкая пропустит Гонку чемпионов

Лыжница Крупицкая не выступит на Гонке чемпионов из-за болезни

Евгения Крупицкая
Евгения Крупицкая - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Евгения Крупицкая. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российская лыжница Евгения Крупицкая сообщила, что не выступит на Гонке чемпионов по состоянию здоровья.
"Всех с новым, 2026 годом! К сожалению, на Гонке чемпионов в Рязани я не выступлю, приболела, увидимся в Казани!" - написала Крупицкая.
Гонка чемпионов пройдет с 3 по 4 января. На первом этапе турнира в ходе квалификации определятся десять команд по четыре человека, в которые войдут по два представителя мужского и женского пола из лыжного спорта и биатлона. На следующий день отобравшиеся спортсмены поборются за призовой фонд в 12 миллионов рублей. Победители получат 2 млн рублей.
Логинов и Сорина примут участие в "Гонке чемпионов"
24 декабря 2025, 12:40
24 декабря 2025, 12:40
 
Рязань Казань Евгения Крупицкая Гонка чемпионов Лыжные виды спорта
 
