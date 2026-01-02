Россияне будут на Олимпиаде в нейтральном статусе даже в случае конца СВО

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские спортсмены будут выступать на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо в нейтральном статусе даже в случае окончания СВО к моменту начала соревнований, заявила глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.
МОК 11 декабря рекомендовал снять все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. Этой рекомендации уже последовал ряд международных федераций. Взрослых атлетов МОК по-прежнему рекомендует допускать до турниров в индивидуальном нейтральном статусе.
"На данном этапе ничего не изменится в уже принятом решении: нейтральные атлеты, в индивидуальном порядке", - заявила Ковентри в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera в ответ на вопрос о полном допуске россиян в случае окончания СВО.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля.
