Россияне будут на Олимпиаде в нейтральном статусе даже в случае конца СВО
13:00 02.01.2026 (обновлено: 13:03 02.01.2026)
Россияне будут на Олимпиаде в нейтральном статусе даже в случае конца СВО
2026
спорт, кирсти ковентри, международный олимпийский комитет (мок)
Спорт, Кирсти Ковентри, Международный олимпийский комитет (МОК)
© Соцсети МОККирсти Ковентри
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские спортсмены будут выступать на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо в нейтральном статусе даже в случае окончания СВО к моменту начала соревнований, заявила глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.
МОК 11 декабря рекомендовал снять все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. Этой рекомендации уже последовал ряд международных федераций. Взрослых атлетов МОК по-прежнему рекомендует допускать до турниров в индивидуальном нейтральном статусе.
«
"На данном этапе ничего не изменится в уже принятом решении: нейтральные атлеты, в индивидуальном порядке", - заявила Ковентри в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera в ответ на вопрос о полном допуске россиян в случае окончания СВО.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля.
Олимпийский символ на здании штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
МОК рекомендовал снять ограничения на участие россиян в юношеских турнирах
11 декабря 2025, 19:36
 
СпортКирсти КовентриМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
