Россияне будут на Олимпиаде в нейтральном статусе даже в случае конца СВО

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские спортсмены будут выступать на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо в нейтральном статусе даже в случае окончания СВО к моменту начала соревнований, заявила глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.