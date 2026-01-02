"Ела гнилые фрукты и собирала бутылки": как Кошкина стала горячей красоткой

Из бедности в Ленинграде, после мучительных гимнастических тренировок она ворвалась в мир кино, стала звездой и вышла замуж за молодого бизнесмена. РИА Новости Спорт рассказывает удивительную историю карьеры Яны Кошкиной.

От школьницы к горячей красотке

Мастер спорта Яна Кошкина из Санкт-Петербурга стала одной из самой сексуальных и популярных актрис России. Сейчас она активно снимается в кино, играет в театре, работает телеведущей, монетизирует привлекательность через социальные сети. Но когда-то вся ее жизнь состояла из ежедневных тренировок, соревнований и диет.

Сейчас она может позволить себе любой автомобиль — например, в ее коллекции есть Lamborghini Urus за десятки миллионов рублей. А когда-то покупала на рынке подпорченные фрукты, потому что они были дешевле свежих. Родители Яны развелись, папа продолжал общаться с дочками, они сохранили хорошие отношения, но денег девчонкам не хватало.

« "Мое детство было самым простым. Не хочу употреблять слово бедное, но это так. Мы и бутылки собирали, чтобы были деньги на школьный автобус. И долги постоянные были у мамы. Часто ездили на рынок, где были гнилые фрукты на выброс. Мы собирали их, отрезали гнилые стороны у яблок, чтобы сделать варенье. Или я брала эти фрукты на тренировку, чтобы было что поесть, — говорила Яна на YouTube-шоу "Макарена".

Будущая звезда "Домашнего ареста" и "Однажды в России" родилась в сером апрельском Ленинграде в 1990 году. Папа Яны был водолазом, мама работала врачом-подологом. Но поскольку она сама в прошлом спортсменка, дочерей тоже привела в секцию. Чтобы были при деле, не болтались по улицам и имели красивую фигуру в будущем. Со всеми этими целями Яна блестяще справилась.

Сначала было фигурное катание — очень уж сильны его традиции в Петербурге. Маленькой Яне понравилось кружиться на льду под музыку, но вот шнуровать коньки и таскать тяжелую сумку — нет. Фигуристам часто советуют гимнастику или акробатику для растяжки и координации, так она оказалась в зале на ковре. Там было так же интересно и красиво, как на катке, но не так холодно и тяжело.

Следующие десять лет Кошкина жила в режиме "каждый новый день повторяет предыдущий". Ранний подъем, тугой пучок, хореография, тренировка, чувство голода, тренировка, учеба, дом, сон.

« "Успеваемость моя зависела от того, были сборы или нет. Если они были (а к ним прибавьте еще и три тренировки в день), то успеваемость, конечно, падала. В другие дни я училась на отлично, и преподаватели считали, что я у кого-то списываю, поэтому за парту сажали меня одну", — вспоминала Кошкина в интервью Woman.ru.

Девочка с яркой улыбкой и хорошими данными не показывала выдающихся результатов, но получала разряд за разрядом и стала мастером спорта России. За красивые глазки или ножки такое не дают.

Кто-то скажет: жаль, что в карьере гимнастки Кошкиной не было Новогорска, сборной России, чемпионатов мира и Олимпиады. Тем более она была близка к этому кругу. На память у нее остались фотографии с Алиной Кабаевой и Ириной Винер. Но возможно, если бы Яна дошла до уровня стратосферы сборной, никакой актерской карьеры у нее бы не случилось.

Муж младше на семь лет

Первая роль досталась девочке еще в пятнадцать. Ее типаж понравился продюсерам сериала "ОБЖ", и Яна сыграла роль школьницы. Причем ее героине оставили милую фамилию самой актрисы. Несмотря на отсутствие опыта и юный возраст, она демонстрировала редкую уверенность: "Думаю, это пошло из детства. Я никогда не стеснялась читать стихи, выступать на сцене. Думаю, в этом заслуга мамы, которая меня везде водила. Я привыкла быть на виду".

В то же время в спортивной карьере наступил кризисный момент. Нужно было принимать решение, как жить дальше, и Яна выбрала съемочную площадку. Поступила в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, где училась в мастерской Арвида Зеланда до 2011 года, а потом переехала в Москву.



Из милой школьницы она быстро выросла, и с тех пор всегда играет исключительно горячих красоток. Обычно это не главные роли, но такие броские, что забыть персонажа Кошкиной невозможно. Особенно ей удается комедийный жанр.

В этом году Яне Кошкиной исполнилось 35 лет. Она замужем за бизнесменом Анатолием Черкасовым, который младше ее на семь лет. Правда, в этом году пара ненадолго расставалась.



Кошкина не раз говорила, что не держит обид и зла на жесткое спортивное прошлое. Наоборот, все эти трудности закалили ее и привели к счастливой комфортной жизни сейчас. В конце концов, лучше всего играть глупеньких красивых героинь может только по-настоящему умная и сильная женщина.