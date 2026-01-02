"Ела гнилые фрукты и собирала бутылки": как Кошкина стала горячей красоткой

Из бедности в Ленинграде, после мучительных гимнастических тренировок она ворвалась в мир кино, стала звездой и вышла замуж за молодого бизнесмена. РИА Новости Спорт рассказывает удивительную историю карьеры Яны Кошкиной.
От школьницы к горячей красотке
Мастер спорта Яна Кошкина из Санкт-Петербурга стала одной из самой сексуальных и популярных актрис России. Сейчас она активно снимается в кино, играет в театре, работает телеведущей, монетизирует привлекательность через социальные сети. Но когда-то вся ее жизнь состояла из ежедневных тренировок, соревнований и диет.
Сейчас она может позволить себе любой автомобиль — например, в ее коллекции есть Lamborghini Urus за десятки миллионов рублей. А когда-то покупала на рынке подпорченные фрукты, потому что они были дешевле свежих. Родители Яны развелись, папа продолжал общаться с дочками, они сохранили хорошие отношения, но денег девчонкам не хватало.
«
"Мое детство было самым простым. Не хочу употреблять слово бедное, но это так. Мы и бутылки собирали, чтобы были деньги на школьный автобус. И долги постоянные были у мамы. Часто ездили на рынок, где были гнилые фрукты на выброс. Мы собирали их, отрезали гнилые стороны у яблок, чтобы сделать варенье. Или я брала эти фрукты на тренировку, чтобы было что поесть, — говорила Яна на YouTube-шоу "Макарена".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Яна Кошкина на pre-party международного музыкального фестиваля "Жара" в Москве
Актриса Яна Кошкина на pre-party международного музыкального фестиваля "Жара" в Москве
Будущая звезда "Домашнего ареста" и "Однажды в России" родилась в сером апрельском Ленинграде в 1990 году. Папа Яны был водолазом, мама работала врачом-подологом. Но поскольку она сама в прошлом спортсменка, дочерей тоже привела в секцию. Чтобы были при деле, не болтались по улицам и имели красивую фигуру в будущем. Со всеми этими целями Яна блестяще справилась.
Сначала было фигурное катание — очень уж сильны его традиции в Петербурге. Маленькой Яне понравилось кружиться на льду под музыку, но вот шнуровать коньки и таскать тяжелую сумку — нет. Фигуристам часто советуют гимнастику или акробатику для растяжки и координации, так она оказалась в зале на ковре. Там было так же интересно и красиво, как на катке, но не так холодно и тяжело.
Следующие десять лет Кошкина жила в режиме "каждый новый день повторяет предыдущий". Ранний подъем, тугой пучок, хореография, тренировка, чувство голода, тренировка, учеба, дом, сон.
«
"Успеваемость моя зависела от того, были сборы или нет. Если они были (а к ним прибавьте еще и три тренировки в день), то успеваемость, конечно, падала. В другие дни я училась на отлично, и преподаватели считали, что я у кого-то списываю, поэтому за парту сажали меня одну", — вспоминала Кошкина в интервью Woman.ru.
Девочка с яркой улыбкой и хорошими данными не показывала выдающихся результатов, но получала разряд за разрядом и стала мастером спорта России. За красивые глазки или ножки такое не дают.
Кто-то скажет: жаль, что в карьере гимнастки Кошкиной не было Новогорска, сборной России, чемпионатов мира и Олимпиады. Тем более она была близка к этому кругу. На память у нее остались фотографии с Алиной Кабаевой и Ириной Винер. Но возможно, если бы Яна дошла до уровня стратосферы сборной, никакой актерской карьеры у нее бы не случилось.
Перенес смерть жены и болезнь дочки: звезда "Зенита" снова счастлив в браке
17 августа 2025, 16:15
Муж младше на семь лет
Первая роль досталась девочке еще в пятнадцать. Ее типаж понравился продюсерам сериала "ОБЖ", и Яна сыграла роль школьницы. Причем ее героине оставили милую фамилию самой актрисы. Несмотря на отсутствие опыта и юный возраст, она демонстрировала редкую уверенность: "Думаю, это пошло из детства. Я никогда не стеснялась читать стихи, выступать на сцене. Думаю, в этом заслуга мамы, которая меня везде водила. Я привыкла быть на виду".
В то же время в спортивной карьере наступил кризисный момент. Нужно было принимать решение, как жить дальше, и Яна выбрала съемочную площадку. Поступила в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, где училась в мастерской Арвида Зеланда до 2011 года, а потом переехала в Москву.
Из милой школьницы она быстро выросла, и с тех пор всегда играет исключительно горячих красоток. Обычно это не главные роли, но такие броские, что забыть персонажа Кошкиной невозможно. Особенно ей удается комедийный жанр.
Из милой школьницы она быстро выросла, и с тех пор всегда играет исключительно горячих красоток. Обычно это не главные роли, но такие броские, что забыть персонажа Кошкиной невозможно. Особенно ей удается комедийный жанр.
Pre-party премии "Жара Music Awards 2021"
В этом году Яне Кошкиной исполнилось 35 лет. Она замужем за бизнесменом Анатолием Черкасовым, который младше ее на семь лет. Правда, в этом году пара ненадолго расставалась.
Кошкина не раз говорила, что не держит обид и зла на жесткое спортивное прошлое. Наоборот, все эти трудности закалили ее и привели к счастливой комфортной жизни сейчас. В конце концов, лучше всего играть глупеньких красивых героинь может только по-настоящему умная и сильная женщина.
Кошкина не раз говорила, что не держит обид и зла на жесткое спортивное прошлое. Наоборот, все эти трудности закалили ее и привели к счастливой комфортной жизни сейчас. В конце концов, лучше всего играть глупеньких красивых героинь может только по-настоящему умная и сильная женщина.
А про гимнастику она и вовсе отзывается с большой любовью и ностальгией:
"Я до сих пор не могу смотреть соревнования по художественной гимнастике без слез… Для меня это было самое любимое занятие. Думаю, если бы не стала актрисой, то была бы очень хорошим тренером".
"Я до сих пор не могу смотреть соревнования по художественной гимнастике без слез… Для меня это было самое любимое занятие. Думаю, если бы не стала актрисой, то была бы очень хорошим тренером".