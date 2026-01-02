"Питтсбург" одержал победу в дебютном матче Чинахова после обмена

Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0). В составе "Пингвинз" шайбы в основное время матча забросили Сидни Кросби (5-я и 6-я минуты) и Блейк Лизотт (56). Автором победного гола в овертайме стал Крис Летанг (61), который провел свой 1200-й матч в карьере в чемпионатах НХЛ. У "Детройта" отличились Джеймс ван Римсдайк (18), Эндрю Копп (22) и Алекс Дебринкэт (58).
Российский форвард "Питтсбурга" Егор Чинахов провел первый матч за "пингвинов" после обмена из "Коламбус Блю Джекетс", отыграл десять минут, нанес один бросок в створ ворот, заблокировал один бросок, применил три силовых приема и очков не набрал.
В другом матче игрового дня чемпионата НХЛ "Торонто Мейпл Лифс" благодаря хет-трику Остона Мэттьюса обыграл "Виннипег Джетс" (6:5).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.