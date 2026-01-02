Рейтинг@Mail.ru
"Питтсбург" одержал победу в дебютном матче Чинахова после обмена
Хоккей
Хоккей
 
05:57 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/khokkey-2066018741.html
"Питтсбург" одержал победу в дебютном матче Чинахова после обмена
"Питтсбург" одержал победу в дебютном матче Чинахова после обмена
"Питтсбург" одержал победу в дебютном матче Чинахова после обмена
Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" обыграли "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
2026-01-02T05:57:00+03:00
2026-01-02T05:57:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
питтсбург пингвинз
детройт ред уингз
сидни кросби
егор чинахов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066016518_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_76aa6ffa289034e54cb1128b231c93c6.jpg
https://ria.ru/20260102/khokkey-2066018505.html
национальная хоккейная лига (нхл), питтсбург пингвинз, детройт ред уингз, сидни кросби, егор чинахов
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Питтсбург Пингвинз, Детройт Ред Уингз, Сидни Кросби, Егор Чинахов
"Питтсбург" одержал победу в дебютном матче Чинахова после обмена

"Питтсбург" обыграл "Детройт" в дебютном матче Чинахова после обмена в НХЛ

© Getty Images / Justin BerlХоккеист "Питтсбурга" Егор Чинахов (справа)
Хоккеист Питтсбурга Егор Чинахов (справа) - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Getty Images / Justin Berl
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" обыграли "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
02 января 2026 • начало в 03:00
Закончен в OT
Питтсбург
4 : 3
Детройт
04:08 • Сидней Кросби
(Энтони Манта, Эрик Карлссон)
05:46 • Сидней Кросби
55:51 • Блэйк Лизотт
(Эрик Карлссон, Паркер Вотерспун)
60:58 • Кристфер Летанг
(Сидней Кросби, Брайан Раст)
17:46 • Джеймс ван Римсдайк
(Марко Каспер, Симон Эдвинссон)
21:01 • Эндрю Копп
(Бен Чиаро, Патрик Кейн)
57:02 • Алекс Дебринкэт
(Лукас Рэймонд, Дилан Ларкин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0). В составе "Пингвинз" шайбы в основное время матча забросили Сидни Кросби (5-я и 6-я минуты) и Блейк Лизотт (56). Автором победного гола в овертайме стал Крис Летанг (61), который провел свой 1200-й матч в карьере в чемпионатах НХЛ. У "Детройта" отличились Джеймс ван Римсдайк (18), Эндрю Копп (22) и Алекс Дебринкэт (58).
Российский форвард "Питтсбурга" Егор Чинахов провел первый матч за "пингвинов" после обмена из "Коламбус Блю Джекетс", отыграл десять минут, нанес один бросок в створ ворот, заблокировал один бросок, применил три силовых приема и очков не набрал.
В другом матче игрового дня чемпионата НХЛ "Торонто Мейпл Лифс" благодаря хет-трику Остона Мэттьюса обыграл "Виннипег Джетс" (6:5).
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
"Тампа" обыграла "Лос-Анджелес" благодаря голу и двум передачам Кучерова
05:50
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Питтсбург ПингвинзДетройт Ред УингзСидни КросбиЕгор Чинахов
 
Матч-центр
 
