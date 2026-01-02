Рейтинг@Mail.ru
"Тампа" обыграла "Лос-Анджелес" благодаря голу и двум передачам Кучерова
Хоккей
 
05:50 02.01.2026
"Тампа" обыграла "Лос-Анджелес" благодаря голу и двум передачам Кучерова
"Тампа" обыграла "Лос-Анджелес" благодаря голу и двум передачам Кучерова - РИА Новости Спорт, 02.01.2026
"Тампа" обыграла "Лос-Анджелес" благодаря голу и двум передачам Кучерова
Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 02.01.2026
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
лос-анджелес кингз
тампа-бэй лайтнинг
никита кучеров
андрей кузьменко
"Тампа" обыграла "Лос-Анджелес" благодаря голу и двум передачам Кучерова

"Тампа" обыграла "Лос-Анджелес" в НХЛ благодаря голу и двум передачам Кучерова

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
02 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Лос-Анджелес
3 : 5
Тампа-Бэй
04:43 • Джефф Мэлотт
(Кори Перри)
06:14 • Андрей Кузьменко
(Кори Перри, Кевин Фиала)
41:37 • Кевин Фиала
(Кори Перри, Андрей Кузьменко)
03:34 • Брэйден Пойнт
(Джейк Гентцель, Никита Кучеров)
38:07 • Брэйден Пойнт
(Даррен Рэддиш, Янис Жером Мозер)
56:41 • Энтони Чирелли
(Брэндон Хагель, Никита Кучеров)
58:19 • Гаге Гонсалвеш
(Джейк Гентцель, Энтони Чирелли)
59:15 • Никита Кучеров
(Даррен Рэддиш)
Встреча, которая состоялась в Лос-Анджелесе, завершилась победой гостей со счетом 5:3 (1:2, 1:0, 3:1). В составе "Тампы" шайбы забросили Брейден Пойнт (4-я и 39-я минуты), Энтони Сирелли (57), Гейдж Гонсалвес (59) и российский нападающий Никита Кучеров (60). У "Кингз" отличились Джефф Мэлотт (5), российский нападающий Андрей Кузьменко (7) и Кевин Фиала (42).
Никита Кучеров также отметился двумя голевыми передачами. Андрей Кузьменко записал на свой счет результативный пас. Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский остался в запасе.
"Тампа" одержала шестую победу подряд. "Лос-Анджелес" потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах чемпионата НХЛ.
