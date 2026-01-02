"Тампа" обыграла "Лос-Анджелес" благодаря голу и двум передачам Кучерова

Встреча, которая состоялась в Лос-Анджелесе, завершилась победой гостей со счетом 5:3 (1:2, 1:0, 3:1). В составе "Тампы" шайбы забросили Брейден Пойнт (4-я и 39-я минуты), Энтони Сирелли (57), Гейдж Гонсалвес (59) и российский нападающий Никита Кучеров (60). У "Кингз" отличились Джефф Мэлотт (5), российский нападающий Андрей Кузьменко (7) и Кевин Фиала (42).