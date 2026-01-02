"Тампа" обыграла "Лос-Анджелес" благодаря голу и двум передачам Кучерова

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
02 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
04:43 • Джефф Мэлотт
06:14 • Андрей Кузьменко
41:37 • Кевин Фиала
03:34 • Брэйден Пойнт
38:07 • Брэйден Пойнт
56:41 • Энтони Чирелли
58:19 • Гаге Гонсалвеш
59:15 • Никита Кучеров
Встреча, которая состоялась в Лос-Анджелесе, завершилась победой гостей со счетом 5:3 (1:2, 1:0, 3:1). В составе "Тампы" шайбы забросили Брейден Пойнт (4-я и 39-я минуты), Энтони Сирелли (57), Гейдж Гонсалвес (59) и российский нападающий Никита Кучеров (60). У "Кингз" отличились Джефф Мэлотт (5), российский нападающий Андрей Кузьменко (7) и Кевин Фиала (42).
Никита Кучеров также отметился двумя голевыми передачами. Андрей Кузьменко записал на свой счет результативный пас. Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский остался в запасе.
"Тампа" одержала шестую победу подряд. "Лос-Анджелес" потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах чемпионата НХЛ.