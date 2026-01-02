Рейтинг@Mail.ru
Шестнадцатилетний итальянский гольфист погиб в пожаре в баре - РИА Новости Спорт, 02.01.2026
13:01 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/golfist--2066050357.html
Шестнадцатилетний итальянский гольфист погиб в пожаре в баре
Шестнадцатилетний итальянский гольфист погиб в пожаре в баре - РИА Новости Спорт, 02.01.2026
Шестнадцатилетний итальянский гольфист погиб в пожаре в баре
Итальянский гольфист Эмануэле Галеппини был опознан среди погибших в результате пожара в баре в Кран-Монтане (Швейцария), сообщает RMC Sport. РИА Новости Спорт, 02.01.2026
2026
спорт, гольф, вокруг спорта
Спорт, Гольф, Вокруг спорта
Шестнадцатилетний итальянский гольфист погиб в пожаре в баре

Шестнадцатилетний итальянский гольфист погиб в результате пожара в баре

© Depositphotos.com / WillardПоле для гольфа
Поле для гольфа - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Depositphotos.com / Willard
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Итальянский гольфист Эмануэле Галеппини был опознан среди погибших в результате пожара в баре в Кран-Монтане (Швейцария), сообщает RMC Sport.
Юноше было 16 лет. О его смерти сообщила Итальянская федерация гольфа в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
«
"Итальянская федерация гольфа скорбит в связи с кончиной Эмануэле Галеппини. В это время все наши мысли с его семьей и теми, кто любил его. Эмануэле, ты навсегда останешься в наших сердцах", - говорится в сообщении федерации.
В новогоднюю ночь в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, погибли порядка 40 человек, еще 115 получили тяжелые травмы. По данным очевидцев, причиной возгорания стал фейерверк, который поднесли близко к деревянному потолку, и он моментально загорелся. Как сообщили участвовавшие в тушении пожарные, трагедия произошла в подвальном зале, где проходила дискотека, люди оказались блокированы в помещении.
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
