Шестнадцатилетний итальянский гольфист погиб в пожаре в баре

Юноше было 16 лет. О его смерти сообщила Итальянская федерация гольфа в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

"Итальянская федерация гольфа скорбит в связи с кончиной Эмануэле Галеппини. В это время все наши мысли с его семьей и теми, кто любил его. Эмануэле, ты навсегда останешься в наших сердцах", - говорится в сообщении федерации.

В новогоднюю ночь в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, погибли порядка 40 человек, еще 115 получили тяжелые травмы. По данным очевидцев, причиной возгорания стал фейерверк, который поднесли близко к деревянному потолку, и он моментально загорелся. Как сообщили участвовавшие в тушении пожарные, трагедия произошла в подвальном зале, где проходила дискотека, люди оказались блокированы в помещении.