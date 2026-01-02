https://ria.ru/20260102/figurka-2066058151.html
Савосин признался, что пользуется кнопочным телефоном
Савосин признался, что пользуется кнопочным телефоном - РИА Новости Спорт, 02.01.2026
Савосин признался, что пользуется кнопочным телефоном
Фигурист Роман Савосин рассказал РИА Новости, что в повседневной жизни пользуется кнопочным телефоном. РИА Новости Спорт, 02.01.2026
2026-01-02T14:08:00+03:00
2026-01-02T14:08:00+03:00
2026-01-02T14:26:00+03:00
фигурное катание
роман савосин
спорт
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063415901_0:157:3056:1877_1920x0_80_0_0_28bcde4cd108d3ffcb208224fb5af3ce.jpg
https://ria.ru/20251229/savosin-2065457385.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063415901_327:0:3056:2047_1920x0_80_0_0_1a650550366b03b779efbf602bda5286.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман савосин, спорт, вокруг спорта
Фигурное катание, Роман Савосин, Спорт, Вокруг спорта
Савосин признался, что пользуется кнопочным телефоном
Савосин рассказал, что перестал пользоваться смартфоном и стал больше читать