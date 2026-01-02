Рейтинг@Mail.ru
Савосин признался, что пользуется кнопочным телефоном
Фигурное катание
Фигурное катание
 
14:08 02.01.2026 (обновлено: 14:26 02.01.2026)
Савосин признался, что пользуется кнопочным телефоном
Савосин признался, что пользуется кнопочным телефоном - РИА Новости Спорт, 02.01.2026
Савосин признался, что пользуется кнопочным телефоном
Фигурист Роман Савосин рассказал РИА Новости, что в повседневной жизни пользуется кнопочным телефоном. РИА Новости Спорт, 02.01.2026
фигурное катание
роман савосин
спорт
вокруг спорта
Роман Савосин
Роман Савосин . Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Роман Савосин рассказал РИА Новости, что в повседневной жизни пользуется кнопочным телефоном.
Савосину 26 лет. В этом сезоне фигурист занял четвертое и пятое места на этапах Гран-при России, а также 16-е место на чемпионате страны.
«
"В 2025 году я сильно изменился. В первую очередь внутренне. Стал больше читать, меньше сижу в интернете, у меня кнопочный телефон Nokia, с которым я хожу в повседневной жизни. Интернет оставляю дома. Это очень поменяло мою голову, мои мысли. Думаю, это положительный момент. Продолжаю меняться дальше", - сказал Савосин.
Роман Савосин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Фигурист Савосин рассказал о самом запоминающемся подарке
29 декабря 2025, 16:32
29 декабря 2025, 16:32
 
