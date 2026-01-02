У водителя машины, на которой Джошуа попал в ДТП, не было прав, пишут СМИ

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Водителю автомобиля, на котором боксер Энтони Джошуа попал в аварию, где погибли двое его близких друзей, предъявлены обвинения в причинении смерти в результате опасного вождения и вождении без прав, сообщает Sky Sports.

В понедельник внедорожник Lexus, в котором находились Джошуа, водитель и еще двое пассажиров, врезался в стоящий грузовик на оживленном участке скоростной трассы в Нигерии. По информации Би-би-си со ссылкой на данные Федерального корпуса безопасности дорожного движения Нигерии, внедорожник, предположительно, превысил скорость, в результате чего водитель потерял управление во время обгона и врезался в стоящий на обочине грузовик. В результате аварии погибли два близких друга боксера - Сина Гами и Айоделе. Отделавшийся травмами Джошуа был госпитализирован, его выписали из больницы в среду.

В пятницу суд предъявил обвинения 46-летнему водителю Аденийи Моболаджи Кайоде по четырем пунктам - опасное вождение, повлекшее смерть, безрассудная и небрежная езда, вождение без должных внимания и осторожности, а также вождение без действующих водительских прав. Слушание по делу отложено до 20 января для судебного разбирательства.

Джошуа 36 лет. Он родился в Уотфорде в семье нигерийского происхождения. Раннее детство он провел в Нигерии, а в Англию вернулся, чтобы поступить в школу.