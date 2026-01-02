https://ria.ru/20260102/dzhoshua-2066108152.html
У водителя машины, на которой Джошуа попал в ДТП, не было прав, пишут СМИ
У водителя машины, на которой Джошуа попал в ДТП, не было прав, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 02.01.2026
У водителя машины, на которой Джошуа попал в ДТП, не было прав, пишут СМИ
Водителю автомобиля, на котором боксер Энтони Джошуа попал в аварию, где погибли двое его близких друзей, предъявлены обвинения в причинении смерти в результате РИА Новости Спорт, 02.01.2026
2026-01-02T20:34:00+03:00
2026-01-02T20:34:00+03:00
2026-01-02T20:34:00+03:00
единоборства
спорт
бокс
энтони джошуа
ibf
wba
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932096018_0:110:1080:718_1920x0_80_0_0_7725e8ff8f2ada962c609e7e3cda8350.jpg
https://ria.ru/20260101/dzhoshua-2065902141.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932096018_0:9:1080:819_1920x0_80_0_0_5923a47ccb49774cd5f2ed2a80f3552a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, бокс, энтони джошуа, ibf, wba
Единоборства, Спорт, Бокс, Энтони Джошуа, IBF, WBA
У водителя машины, на которой Джошуа попал в ДТП, не было прав, пишут СМИ
Sky Sports: у водителя машины, на которой Джошуа попал в ДТП, не было прав
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Водителю автомобиля, на котором боксер Энтони Джошуа попал в аварию, где погибли двое его близких друзей, предъявлены обвинения в причинении смерти в результате опасного вождения и вождении без прав, сообщает Sky Sports.
В понедельник внедорожник Lexus, в котором находились Джошуа, водитель и еще двое пассажиров, врезался в стоящий грузовик на оживленном участке скоростной трассы в Нигерии. По информации Би-би-си со ссылкой на данные Федерального корпуса безопасности дорожного движения Нигерии, внедорожник, предположительно, превысил скорость, в результате чего водитель потерял управление во время обгона и врезался в стоящий на обочине грузовик. В результате аварии погибли два близких друга боксера - Сина Гами и Айоделе. Отделавшийся травмами Джошуа был госпитализирован, его выписали из больницы в среду.
В пятницу суд предъявил обвинения 46-летнему водителю Аденийи Моболаджи Кайоде по четырем пунктам - опасное вождение, повлекшее смерть, безрассудная и небрежная езда, вождение без должных внимания и осторожности, а также вождение без действующих водительских прав. Слушание по делу отложено до 20 января для судебного разбирательства.
Джошуа 36 лет. Он родился в Уотфорде в семье нигерийского происхождения. Раннее детство он провел в Нигерии, а в Англию вернулся, чтобы поступить в школу.
На счету Джошуа 29 побед при четырех поражениях в профессиональном боксе. Он владел чемпионскими поясами по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). В своем последнем бою, состоявшемся 19 декабря, Джошуа нокаутировал Пола.