У водителя машины, на которой Джошуа попал в ДТП, не было прав, пишут СМИ
Единоборства
 
20:34 02.01.2026
У водителя машины, на которой Джошуа попал в ДТП, не было прав, пишут СМИ
единоборства
спорт
бокс
энтони джошуа
ibf
wba
спорт, бокс, энтони джошуа, ibf, wba
Единоборства, Спорт, Бокс, Энтони Джошуа, IBF, WBA
© Соцсети боксераЭнтони Джошуа
Энтони Джошуа - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Соцсети боксера
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Водителю автомобиля, на котором боксер Энтони Джошуа попал в аварию, где погибли двое его близких друзей, предъявлены обвинения в причинении смерти в результате опасного вождения и вождении без прав, сообщает Sky Sports.
В понедельник внедорожник Lexus, в котором находились Джошуа, водитель и еще двое пассажиров, врезался в стоящий грузовик на оживленном участке скоростной трассы в Нигерии. По информации Би-би-си со ссылкой на данные Федерального корпуса безопасности дорожного движения Нигерии, внедорожник, предположительно, превысил скорость, в результате чего водитель потерял управление во время обгона и врезался в стоящий на обочине грузовик. В результате аварии погибли два близких друга боксера - Сина Гами и Айоделе. Отделавшийся травмами Джошуа был госпитализирован, его выписали из больницы в среду.
В пятницу суд предъявил обвинения 46-летнему водителю Аденийи Моболаджи Кайоде по четырем пунктам - опасное вождение, повлекшее смерть, безрассудная и небрежная езда, вождение без должных внимания и осторожности, а также вождение без действующих водительских прав. Слушание по делу отложено до 20 января для судебного разбирательства.
Джошуа 36 лет. Он родился в Уотфорде в семье нигерийского происхождения. Раннее детство он провел в Нигерии, а в Англию вернулся, чтобы поступить в школу.
На счету Джошуа 29 побед при четырех поражениях в профессиональном боксе. Он владел чемпионскими поясами по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). В своем последнем бою, состоявшемся 19 декабря, Джошуа нокаутировал Пола.
Энтони Джошуа - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Боксер Джошуа выписался из больницы в Нигерии после ДТП
1 января, 02:45
 
ЕдиноборстваСпортБоксЭнтони ДжошуаIBFWBA
 
