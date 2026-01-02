https://ria.ru/20260102/boks-2066052473.html
Тренер чемпионки мира по боксу скончался на 78-м году жизни
Тренер чемпионки мира по боксу скончался на 78-м году жизни
Тренер чемпионки мира по боксу скончался на 78-м году жизни
Заслуженный тренер России по боксу Юрий Судаков скончался в возрасте 77 лет, сообщается в Telegram-канале Федерации бокса России (ФБР). РИА Новости Спорт, 02.01.2026
Тренер чемпионки мира по боксу скончался на 78-м году жизни
Тренер чемпионки мира по боксу Токтауловой Судаков скончался на 78-м году жизни
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Заслуженный тренер России по боксу Юрий Судаков скончался в возрасте 77 лет, сообщается в Telegram-канале Федерации бокса России (ФБР).
Специалист ушел из жизни 31 декабря.
"Уход Юрия Судакова – большая утрата для всей боксерской семьи. Глубокие соболезнования родным и близким Юрия Евгеньевича. Память о нем навсегда останется с нами", - говорится в сообщении.
Судаков был пятикратным чемпионом Москвы и бронзовым призером чемпионата СССР. После окончания спортивной карьеры стал тренером, воспитал семикратного чемпиона Европы среди профессионалов Александра Махмутова и чемпионку мира Анастасию Токтаулову.