Единоборства
 
11:26 02.01.2026
Бетербиев назвал сильнейшего российского бойца ММА за всю историю
Бетербиев назвал сильнейшего российского бойца ММА за всю историю
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу россиянин Артур Бетербиев заявил РИА Новости, что первый номер рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий россиянин Ислам Махачев является сильнейшим российским бойцом за всю историю.
В мае Махачев освободил титул чемпиона UFC в легком весе. 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке уроженец Дагестана победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей и отобрал у него чемпионский пояс в полусреднем дивизионе. Махачев стал первым российским бойцом, выигравшим титул в двух весовых категориях UFC.
«
"Думаю, на сегодняшний день это Махачев. Он единственный, кто стал чемпионом в двух весовых категориях", - ответил Бетербиев на вопрос, кого считает сильнейшим российским бойцом за всю историю.
Дроздов ушел с поста главы Союза ММА России
Дроздов ушел с поста главы Союза ММА России
31 декабря 2025, 13:34
 
Единоборства Спорт Ислам Махачев Артур Бетербиев Джек Делла Маддалена UFC
 
