Глава Союза биатлонистов рассказал, могут ли спортсмены пить на Новый год

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал РИА Новости, что во время его профессиональной карьеры у спортсменов не было запрета на алкоголь, могли выпить шампанского и вина.
Майгурову 56 лет. Он является двукратным призером Олимпийских игр, трехкратным чемпионом мира и многократным призером чемпионатов мира. Возглавляет СБР с 11 июля 2020 года.
"Жесткого запрета на алкоголь в Новый год не было. Шампанского или вина могли выпить. Но все было в меру, как и в обычной жизни. На новогоднем столе обычно были фрукты, сладкое, выпечка. Оливье и холодцов не было. Хотя всем бы этого очень хотелось, наверное. Так ужинали, танцевали и часа в два-три шли спать, потому что на следующий день после обеда точно была тренировка. Спортсмены постоянно тренируются", - сказал Майгуров.
Собеседник агентства также рассказал, что часто биатлонисты в его время отмечали Новый год за границей.
"Часто мы отмечали Новый год в Европе, чтобы не тратить время на переезды. И если мы собирались, достаточно весело отмечали. Делали новогодние костюмы, танцевали, пели, дарили подарки. Иногда мог кто-то из близких прилететь. Новый год для россиян - один из главных праздников. Я удивляюсь, почему в Москве в середине ноября в этом году уже стали елки наряжать. Но биатлонистам и лыжникам не позавидуешь. Международный календарь был составлен так, что они уезжали соревноваться в конце ноября и только в конце февраля могли вернуться домой. Это психологически непросто. Поэтому тренеры часто старались переключить спортсменов. Лет 30-40 назад европейские города выделялись своим украшением на Рождество. Там каждая маленькая деревенька украшает и свои дома, и елочки. Атмосфера праздника царит везде. Сейчас в России тоже не хуже, украшают все города. Москва так вообще на первом месте в этом аспекте", - добавил глава СБР.