Глава Союза биатлонистов рассказал, могут ли спортсмены пить на Новый год
Биатлон
 
12:11 01.01.2026
Глава Союза биатлонистов рассказал, могут ли спортсмены пить на Новый год
Глава Союза биатлонистов рассказал, могут ли спортсмены пить на Новый год - РИА Новости Спорт, 01.01.2026
Глава Союза биатлонистов рассказал, могут ли спортсмены пить на Новый год
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал РИА Новости, что во время его профессиональной карьеры у спортсменов не было запрета на... РИА Новости Спорт, 01.01.2026
биатлон
москва
европа
россия
виктор майгуров
союз биатлонистов россии (сбр)
москва
европа
россия
Глава Союза биатлонистов рассказал, могут ли спортсмены пить на Новый год

Майгуров: биатлонисты на Новый год могут выпить шампанского или вина

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал РИА Новости, что во время его профессиональной карьеры у спортсменов не было запрета на алкоголь, могли выпить шампанского и вина.
Майгурову 56 лет. Он является двукратным призером Олимпийских игр, трехкратным чемпионом мира и многократным призером чемпионатов мира. Возглавляет СБР с 11 июля 2020 года.
Открытие ГУМ-катка на Красной площади, Фигуристка Татьяна Навка - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Навка рассказала, где встретит Новый год
30 ноября 2025, 23:11
"Жесткого запрета на алкоголь в Новый год не было. Шампанского или вина могли выпить. Но все было в меру, как и в обычной жизни. На новогоднем столе обычно были фрукты, сладкое, выпечка. Оливье и холодцов не было. Хотя всем бы этого очень хотелось, наверное. Так ужинали, танцевали и часа в два-три шли спать, потому что на следующий день после обеда точно была тренировка. Спортсмены постоянно тренируются", - сказал Майгуров.
Собеседник агентства также рассказал, что часто биатлонисты в его время отмечали Новый год за границей.
"Часто мы отмечали Новый год в Европе, чтобы не тратить время на переезды. И если мы собирались, достаточно весело отмечали. Делали новогодние костюмы, танцевали, пели, дарили подарки. Иногда мог кто-то из близких прилететь. Новый год для россиян - один из главных праздников. Я удивляюсь, почему в Москве в середине ноября в этом году уже стали елки наряжать. Но биатлонистам и лыжникам не позавидуешь. Международный календарь был составлен так, что они уезжали соревноваться в конце ноября и только в конце февраля могли вернуться домой. Это психологически непросто. Поэтому тренеры часто старались переключить спортсменов. Лет 30-40 назад европейские города выделялись своим украшением на Рождество. Там каждая маленькая деревенька украшает и свои дома, и елочки. Атмосфера праздника царит везде. Сейчас в России тоже не хуже, украшают все города. Москва так вообще на первом месте в этом аспекте", - добавил глава СБР.
Синхронистка сборной России Майя Дорошко - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
"С красной икрой": российская синхронистка планирует объесться на Новый год
Вчера, 12:08
 
Биатлон
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
