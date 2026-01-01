Глава Союза биатлонистов рассказал, могут ли спортсмены пить на Новый год

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал РИА Новости, что во время его профессиональной карьеры у спортсменов не было запрета на алкоголь, могли выпить шампанского и вина.