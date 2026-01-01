Рейтинг@Mail.ru
В Сети высмеяли Загитову, сказавшую, что 500 лет - это полвека
Фигурное катание
 
20:32 01.01.2026
В Сети высмеяли Загитову, сказавшую, что 500 лет - это полвека
В Сети высмеяли Загитову, сказавшую, что 500 лет - это полвека - РИА Новости Спорт, 01.01.2026
В Сети высмеяли Загитову, сказавшую, что 500 лет - это полвека
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ошиблась в комментарии в соцсетях, заявив, что 500 лет равняются половине века.
фигурное катание
спорт
алина загитова
https://ria.ru/20251205/zagitova-2060215927.html
2026
Новости
спорт, алина загитова
Фигурное катание, Спорт, Алина Загитова
В Сети высмеяли Загитову, сказавшую, что 500 лет - это полвека

Пользователи Telegram высмеяли Загитову, сказавшую, что 500 лет - это полвека

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ошиблась в комментарии в соцсетях, заявив, что 500 лет равняются половине века.
«
"Просто вдумайтесь в цифру: 500 лет. Полвека этому японскому мечу. Это музейный экспонат, чтобы вы понимали. Просто прикоснуться к этому - это очень важный момент, и он у меня. Это просто потрясающе", - сказала Загитова в своем Telegram-канале, показав на видеозаписи полученный ею меч.
Ряд пользователей в комментариях поправили фигуристку и посмеялись над ее ошибкой. В следующем посте Загитова заявила, что оговорилась.
"Я оговорилась спросонья. Сказала, что мечу полвека, на самом деле ему пять веков, полтысячелетия. Вы можете себе представить, какое это достояние?" - написала она.
Загитовой 23 года, на ее счету золото Олимпийских игр 2018 года, чемпионатов мира (2019) и Европы (2018).
Алина Загитова - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Загитова шокировала откровенным видом: чемпионка опять взбесила людей
5 декабря 2025, 20:55
 
Фигурное катаниеСпортАлина Загитова
 
