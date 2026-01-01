Шарапова на 101 децибел. Почему теннисистки прилюдно стонут как в постели

Что самое сексуальное в теннисе? Формы спортсменок и, конечно, звуки. РИА Новости Спорт рассказывает, как стоны, похожие на моменты высшего наслаждения, стали нормой самого аристократического вида спорта.

Визжала на 93,2 децибела

Когда-то ни о каких криках на корте не могло быть и речи. В теннисе до сих пор публике возбраняется шевелиться во время розыгрыша мяча и аплодировать после грубых ошибок, а уж игроки тем более старались вести себя на уровне королевских особ. Но время идет, а с ним и пышные длинные платья теннисисток укоротились до мини. Поменялись и другие традиции. В том числе - бить по мячу, не издавая звуков.

Первые же крики на кортах появились еще в 70-х годах, но тогда они носили все же эпизодический характер. В моду они вошли позднее, и первым, кто принялся стонать как следует, стал... мужчина. Знаменитый американец Андре Агасси был революционером как в теннисной одежде, так и в прочих делах, в том числе амурных. Возможно, Барбара Стрейзанд ходила на матчи юного Андре, а потом и подружилась с ним поближе, благодаря тому, что он издавал после каждого удара протяжные звуки, как будто получал от этого удовольствие.

© AFP PHOTO Теннисист Андре Агасси © AFP PHOTO Теннисист Андре Агасси

О криках как о проблеме заговорили только после того, как в 90-х годах в элиту мирового тенниса ворвалась Моника Селеш . Потому что у нее это были скорее визги, подобные тем, что издают некоторые хрюкающие животные. Причем звук был такой, что находиться на корте и не обращать на него внимания было невозможно. И воспринимать позитивно тоже.

Крики Селеш стали первыми, мощность которых измерили шумомером. На Уимблдоне 1992 года прибор показал 93,2 децибела. Вскоре появились недовольные Моникой - например, знаменитая Мартина Навратилова . Селеш оправдывалась тем, что кричит во время матчей с 12 лет, и что нарочно она это никогда не делает.

Шарапова звучала как самолет

Уже в те годы многие заметили, что два главных "крикуна" мира - Агасси и Селеш - занимались в одной и той же академии Ника Боллетьери. И то, что это была не случайность, стало ясно с появлением Марии Шараповой. Так громко, как она, не стонал на корте никто и никогда. Почти сразу же после того, как россиянка ворвалась в элиту, журналисты принесли на ее матч шумомер и зафиксировали звук силой 101 децибел! Этот показатель сравним с шумом, который издает самолет на взлете.

Шарапова стала, пожалуй, первой теннисисткой, крики которой стали сравнивать с "постельными" аналогами. Вероятно, благодаря сексапильности, которую ее менеджеры аккуратно использовали в раскрутке. Но при этом в профессиональном туре появилось уже намного больше недовольных, чем раньше в случае с Селеш. Мария, впрочем, заявляла, что ей на это все равно, кричит она во время ударов, сколько себя помнит, и прекращать не собирается, так как правилами это не запрещено.

Что лучше, стонать или материться?

Так что же является главным плюсом "звуковых эффектов" во время ударов на корте? Научные исследования показали, что крик на выдохе в момент напряжения мышц усиливает ту мощность, с которой мяч отлетает от ракетки. Процент "звуковой" прибавки от анализа к анализу разнятся, но минимум, который считается доказанным - около 4%. И в настоящее время подавляющее большинство тренеров ставят своим ученикам удары, сопровождаемые стонами. Ну а начал эту практику именно Боллетьери. Теннисный гуру предпочитал называть звук при ударе "правильной техникой выдоха".

Противники же этой методики считают, что крик во время удара приравнивается к некой форме жульничества. Дело в том, что во время интенсивного розыгрыша, особенно между теннисистами высокого уровня, спортсмены в том числе и по звуку отскока мяча от струн определяют, с какими силой и вращением он летит. Если же соперник издает во время удара дикий крик, эти нюансы теряются.

Впрочем, обе стороны сходятся, что для больших побед стонать на корте вовсе не обязательно. Например, великий Роджер Федерер , побеждая на 20 турнирах Большого шлема, никаких звуков не издавал. Но по нынешним временам он, все-таки, исключение из правил. Исследования показывают, что в профессиональном туре кричат во время ударов 90% теннисистов-мужчин и 76% теннисистов-женщин. И стоны стали больше объектом для пародий - например, этим любит заниматься в показательных матчах серб Новак Джокович . Хотя некоторые кричат так смешно, что их и пародировать не надо: вспомнить, например, "айя" от Елены Весниной

Не до смеха в последний раз по причине криков было только в 2009 году, когда появилась восходящая звезда из Португалии Мишель Ларшер де Бриту . Воспитанница все того же Боллетьери издавала стон, похожий на шараповский, только сопровождала его нарочито протяжным завыванием. И соперницам периодически приходилось бить по мячу в тот момент, когда португальская теннисистка все еще продолжала кричать. Это не понравилось уже многим. На "Ролан Гаррос" того же сезона де Бриту освистали зрители, на нее пожаловались соперницы, и Женская теннисная ассоциация заявила, что займется изучением темы, является ли "перебор" в стонах помехой для оппонентов.

Сама же Мишель заверила, что не перестанет стонать даже под угрозой наказания. "Я лучше заплачу штраф, чем проиграю матч", - заявила португалка. Но проблема вскоре исчезла - де Бриту не смогла оправдать ожидания, которые на нее возлагались после успехов в юниорах, и через несколько лет сошла со сцены.