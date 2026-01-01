Пожар на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии

Пожар на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии

Этап кубка мира по горнолыжному спорту в Швейцарии может не состояться

ЖЕНЕВА, 1 янв - РИА Новости. Проведение финального перед Олимпийскими играми этапа кубка мира по горнолыжному спорту на швейцарском курорте Кран-Монтана под вопросом после пожара, унесшего в новогоднюю ночь десятки жизней, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Первого февраля именно на этом швейцарском курорте Кран-Монтана должен состояться финальный этап кубка мира по горнолыжному спорту перед Олимпийским играми в Милане. Теперь его проведение под вопросом. Теперь нужно доказать, что всё в порядке с безопасностью", - сообщил источник.

По его словам, местные власти озадачены, так как Швейцария впервые сталкивается с происшествием такого рода, "а проведение этапа кубка мира - это многомиллионные инвестиции".

В новогоднюю ночь около половины второго утра (3.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. МИД Италии со ссылкой на швейцарскую полицию сообщал о 40 погибших и 100 пострадавших.

Согласно властям, все больницы кантона Вале переполнены из-за большого количества пострадавших, они были также доставлены в больницы Сиона, Лозанны, Женевы и Цюриха.