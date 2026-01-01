Рейтинг@Mail.ru
Непомнящий прибавил позицию в рейтинге FIDE
16:14 01.01.2026
Непомнящий прибавил позицию в рейтинге FIDE
Непомнящий прибавил позицию в рейтинге FIDE
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поднялся с 24-го на 23-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), обновленная версия которого...
2026-01-01T16:14:00+03:00
2026-01-01T16:14:00+03:00
Непомнящий прибавил позицию в рейтинге FIDE

Ян Непомнящий
Ян Непомнящий. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поднялся с 24-го на 23-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На счету Непомнящего стало 2723 очка. Лидирует по-прежнему норвежец Магнус Карлсен (2840 очков), второе место занимает американец Хикару Накамура (2810), третьим идет его соотечественник Фабиано Каруана (2795). Чемпион мира Гукеш Доммараджу (2754) из Индии поднялся на девятую позицию.
Шахматные фигуры - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Карлсен стал чемпионом мира по блицу, двое россиян вошли в топ-10
30 декабря 2025, 20:53
Дмитрий Андрейкин (2710) опустился с 26-го на 27-е место. Далее среди россиян располагаются бронзовый призер Кубка мира россиянин Андрей Есипенко (34-е место; 2698), Петр Свидлер (41; 2682), Даниил Дубов (45; 2672), Александр Морозевич (63; 2653), Эрнесто Инаркиев (64; 2653), Володар Мурзин (65; 2652), Александр Грищук (73; 2645), Владислав Артемьев (81; 2641).
В женском рейтинге по-прежнему лидирует китаянка Хоу Ифань, на счету которой 2613 баллов. Второе и третье места соответственно занимают ее соотечественницы Чжу Цзиньэр (2579) и Лэй Тинцзе (2569). Действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь (2565) идет четвертой.
Россиянка Александра Горячкина опустилась с пятого на шестое место, набрав 2534 очков. В топ-10 также располагаются Екатерина Лагно (9; 2508) и Полина Шувалова (10; 2502). Далее идут Лея Гарифуллина (23; 2454), Анна Шухман (29; 2431), Валентина Гунина (51; 2393), Ольга Гиря (54; 2389), Карина Амбарцумова (58; 2385), Алиса Галлямова (72; 2368), Алина Бивол (73; 2367), Екатерина Гольцева (76; 2364) и Анастасия Боднарук (81; 2357).
Владимир Крамник - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Крамник подал в суд на Международную шахматную федерацию
30 декабря 2025, 16:13
 
