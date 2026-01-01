Рейтинг@Mail.ru
Легендарный Юрий Семин рассказал, какую водку надо пить на праздники - РИА Новости Спорт, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:41 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/semin-2065950433.html
Легендарный Юрий Семин рассказал, какую водку надо пить на праздники
Легендарный Юрий Семин рассказал, какую водку надо пить на праздники - РИА Новости Спорт, 01.01.2026
Легендарный Юрий Семин рассказал, какую водку надо пить на праздники
В стране производится водка высокого качества, и почему бы зимой не соблюсти традиции, но надо выпивать в свое удовольствие, а не перебирать с количеством... РИА Новости Спорт, 01.01.2026
2026-01-01T14:41:00+03:00
2026-01-01T14:41:00+03:00
футбол
юрий семин
локомотив (москва)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755710014_0:251:3195:2048_1920x0_80_0_0_233c6dffe7cb370eb6fda2088b183fe6.jpg
https://ria.ru/20251229/semin-2065336939.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755710014_956:368:3195:2048_1920x0_80_0_0_1a0ba449349800dc0be0e42fe623b734.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
юрий семин, локомотив (москва)
Футбол, Юрий Семин, Локомотив (Москва)
Легендарный Юрий Семин рассказал, какую водку надо пить на праздники

Юрий Семин: у нас в России отличная водка, я поддерживаю традиции

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФутбол. Лига Европы. Матч "Локомотив" - "Галатасарай"
Футбол. Лига Европы. Матч Локомотив - Галатасарай - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. В стране производится водка высокого качества, и почему бы зимой не соблюсти традиции, но надо выпивать в свое удовольствие, а не перебирать с количеством напитка, заявил в интервью РИА Новости экс-главный тренер "Локомотива" и сборной России Юрий Семин.
«
"Почему бы не выпить зимой рюмку водки. Я поддерживаю традиции. У нас водка отличная. Особенно мордовская сейчас. Это бренд. Я знаю, что там очень мощное сельское хозяйство, заводы на высочайшем уровне", - сказал Семин.
"Но надо не пить, а выпивать. Удовольствие только тогда, когда делаешь это в определенных количествах, которые позволяют тебе быть веселым, радостным, общаться. А когда перебор, удовольствия не будет ни тебе, ни собеседнику", - отметил экс-главный тренер сборной России.
Полностью интервью с Юрием Семиным читайте 9 января на сайте РИА Новости.
Юрий Сёмин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Семин назвал лучших футболистов 2025 года
29 декабря 2025, 11:14
 
ФутболЮрий СеминЛокомотив (Москва)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    01.01 20:30
    Кристал Пэлас
    Фулхэм
  • Футбол
    01.01 20:30
    Ливерпуль
    Лидс
  • Футбол
    01.01 23:00
    Брентфорд
    Тоттенхэм
  • Футбол
    01.01 23:00
    Сандерленд
    Манчестер Сити
  • Хоккей
    01.01 21:00
    Оттава
    Вашингтон
  • Хоккей
    01.01 23:00
    Айлендерс
    Юта
  • Хоккей
    02.01 03:00
    Лос-Анджелес
    Тампа-Бэй
  • Хоккей
    02.01 03:00
    Питтсбург
    Детройт
  • Хоккей
    02.01 03:00
    Торонто
    Виннипег
  • Хоккей
    02.01 03:00
    Каролина
    Монреаль
  • Хоккей
    02.01 06:00
    Сиэтл
    Нэшвилл
  • Хоккей
    02.01 23:00
    Сент-Луис
    Вегас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала