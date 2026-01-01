Легендарный Юрий Семин рассказал, какую водку надо пить на праздники

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. В стране производится водка высокого качества, и почему бы зимой не соблюсти традиции, но надо выпивать в свое удовольствие, а не перебирать с количеством напитка, заявил в интервью РИА Новости экс-главный тренер "Локомотива" и сборной России Юрий Семин.

"Почему бы не выпить зимой рюмку водки. Я поддерживаю традиции. У нас водка отличная. Особенно мордовская сейчас. Это бренд. Я знаю, что там очень мощное сельское хозяйство, заводы на высочайшем уровне", - сказал Семин.

"Но надо не пить, а выпивать. Удовольствие только тогда, когда делаешь это в определенных количествах, которые позволяют тебе быть веселым, радостным, общаться. А когда перебор, удовольствия не будет ни тебе, ни собеседнику", - отметил экс-главный тренер сборной России.