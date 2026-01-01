https://ria.ru/20260101/semin-2065950433.html
Легендарный Юрий Семин рассказал, какую водку надо пить на праздники
Легендарный Юрий Семин рассказал, какую водку надо пить на праздники - РИА Новости Спорт, 01.01.2026
Легендарный Юрий Семин рассказал, какую водку надо пить на праздники
В стране производится водка высокого качества, и почему бы зимой не соблюсти традиции, но надо выпивать в свое удовольствие, а не перебирать с количеством... РИА Новости Спорт, 01.01.2026
Юрий Семин: у нас в России отличная водка, я поддерживаю традиции
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. В стране производится водка высокого качества, и почему бы зимой не соблюсти традиции, но надо выпивать в свое удовольствие, а не перебирать с количеством напитка, заявил в интервью РИА Новости экс-главный тренер "Локомотива" и сборной России Юрий Семин.
"Почему бы не выпить зимой рюмку водки. Я поддерживаю традиции. У нас водка отличная. Особенно мордовская сейчас. Это бренд. Я знаю, что там очень мощное сельское хозяйство, заводы на высочайшем уровне", - сказал Семин.
"Но надо не пить, а выпивать. Удовольствие только тогда, когда делаешь это в определенных количествах, которые позволяют тебе быть веселым, радостным, общаться. А когда перебор, удовольствия не будет ни тебе, ни собеседнику", - отметил экс-главный тренер сборной России.
Полностью интервью с Юрием Семиным читайте 9 января на сайте РИА Новости.