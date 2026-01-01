https://ria.ru/20260101/oklahoma-2065944095.html
"Оклахома" обыграла "Портленд" благодаря 30 очкам Гилджес-Александера
"Оклахома" обыграла "Портленд" благодаря 30 очкам Гилджес-Александера - РИА Новости Спорт, 01.01.2026
"Оклахома" обыграла "Портленд" благодаря 30 очкам Гилджес-Александера
Клуб "Оклахома-Сити Тандер" обыграл "Портленд Трэйл Блэйзерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 01.01.2026
2026-01-01T13:42:00+03:00
2026-01-01T13:42:00+03:00
2026-01-01T13:47:00+03:00
баскетбол
шэй гилджес-александер
оклахома-сити тандер
портленд трэйл блэйзерс
шарлотт хорнетс
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78080/64/780806443_0:157:4943:2937_1920x0_80_0_0_091f762d95a6ccac6bc847fd821dcce5.jpg
https://ria.ru/20251231/basketbol-2065818685.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78080/64/780806443_410:0:4534:3093_1920x0_80_0_0_6ebff42692339469a21e34f005389966.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шэй гилджес-александер, оклахома-сити тандер, портленд трэйл блэйзерс, шарлотт хорнетс, нба
Баскетбол, Шэй Гилджес-Александер, Оклахома-Сити Тандер, Портленд Трэйл Блэйзерс, Шарлотт Хорнетс, НБА
"Оклахома" обыграла "Портленд" благодаря 30 очкам Гилджес-Александера
"Оклахома" обыграла "Портленд" со счетом 124:95 в матче НБА
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Клуб "Оклахома-Сити Тандер" обыграл "Портленд Трэйл Блэйзерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, которая прошла в Оклахоме
, завершилась со счетом 124:95 (38:30, 35:25, 26:21, 25:19) в пользу хозяев. 30 очков в составе победителей набрал Шэй Гилджес-Александер, а Чет Холмгрен оформил дабл-дабл (12 очков + 10 подборов). У "Портленда" 19 очков набрал Сиди Сиссоко.
01 января 2026 • начало в 04:00
Завершен
"Оклахома" с 29 победами и 5 поражениями возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. "Портленд" с 14 победами и 20 поражениями располагается на десятой строчке.
Результаты других матчей:
"Шарлотт Хорнетс" - "Голден Стэйт Уорриорз" - 125:132;
"Атланта Хокс" - "Миннесота Тимбервулвз" - 126:102;
"Индиана Пэйсерс" - "Орландо Мэджик" - 110:112;
"Кливленд Кавальерс" - "Финикс Санз" - 129:113;
"Сан-Антонио Спёрс" - "Нью-Йорк Никс" - 134:132;
"Чикаго Буллз" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 134:118;
"Торонто Рэпторс" - "Денвер Наггетс" - 103:106;
"Милуоки Бакс" - "Вашингтон Уизардс" - 113:114.