"Оклахома" обыграла "Портленд" благодаря 30 очкам Гилджес-Александера
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
13:42 01.01.2026 (обновлено: 13:47 01.01.2026)
https://ria.ru/20260101/oklahoma-2065944095.html
"Оклахома" обыграла "Портленд" благодаря 30 очкам Гилджес-Александера
"Оклахома" обыграла "Портленд" благодаря 30 очкам Гилджес-Александера - РИА Новости Спорт, 01.01.2026
"Оклахома" обыграла "Портленд" благодаря 30 очкам Гилджес-Александера
Клуб "Оклахома-Сити Тандер" обыграл "Портленд Трэйл Блэйзерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 01.01.2026
"Оклахома" обыграла "Портленд" благодаря 30 очкам Гилджес-Александера

"Оклахома" обыграла "Портленд" со счетом 124:95 в матче НБА

© AP Photo / Charlie NeibergallБаскетбольный мяч НБА
Баскетбольный мяч НБА - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Charlie Neibergall
Баскетбольный мяч НБА. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Клуб "Оклахома-Сити Тандер" обыграл "Портленд Трэйл Блэйзерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, которая прошла в Оклахоме, завершилась со счетом 124:95 (38:30, 35:25, 26:21, 25:19) в пользу хозяев. 30 очков в составе победителей набрал Шэй Гилджес-Александер, а Чет Холмгрен оформил дабл-дабл (12 очков + 10 подборов). У "Портленда" 19 очков набрал Сиди Сиссоко.
01 января 2026 • начало в 04:00
Завершен
Оклахома-Сити
124 : 95
Портленд
"Оклахома" с 29 победами и 5 поражениями возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. "Портленд" с 14 победами и 20 поражениями располагается на десятой строчке.
Результаты других матчей:
"Шарлотт Хорнетс" - "Голден Стэйт Уорриорз" - 125:132;
"Атланта Хокс" - "Миннесота Тимбервулвз" - 126:102;
"Индиана Пэйсерс" - "Орландо Мэджик" - 110:112;
"Кливленд Кавальерс" - "Финикс Санз" - 129:113;
"Сан-Антонио Спёрс" - "Нью-Йорк Никс" - 134:132;
"Чикаго Буллз" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 134:118;
"Торонто Рэпторс" - "Денвер Наггетс" - 103:106;
"Милуоки Бакс" - "Вашингтон Уизардс" - 113:114.
Лука Дончич - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
"Лейкерс" проиграли "Детройту" в НБА, несмотря на 30 очков Дончича
Баскетбол
 
