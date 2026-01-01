https://ria.ru/20260101/nigmatullin-2065474596.html
"Слишком молодая для меня": Нигматуллин рассказал о знакомстве с женой
"Слишком молодая для меня": Нигматуллин рассказал о знакомстве с женой
футбол
руслан нигматуллин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973858416_0:360:1440:1170_1920x0_80_0_0_3e883d5bcf88af32f23d82d3713db5d9.jpg
руслан нигматуллин
"Слишком молодая для меня": Нигматуллин рассказал о знакомстве с женой
Нигматуллин рассказал, что считал свою будущую жену слишком молодой для себя
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Экс-вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин в интервью РИА Новости рассказал, что изначально не подходил знакомиться со своей будущей супругой, считая ее слишком молодой для себя.
Экс-вратарь 25 ноября женился на модели, актрисе и телеведущей Эвелине Сынче. Нигматуллину 51 год, его новоиспеченной супруге 23 года. Для экс-футболиста этот брак стал вторым.
"После развода я поселился один и думал, что буду холостяком. Но на выставке зарубежной недвижимости в Москве встретил Эвелину. У нас стенды были недалеко. Первые два дня мы особо не коммуницировали, потому что я думал, что она слишком молодая для меня. И только на третий мы обратили друг на друга внимание, оказавшись в неформальной обстановке, в караоке. Купидон выстрелил, попал прямо в сердце. Мы поняли, что у нас много общего и сразу перестали чувствовать разницу в возрасте. Эвелина вспоминает: когда приехала домой, сказала подруге, что влюбилась. А я товарищу сказал примерно то же самое", - сказал Нигматуллин.
Полностью интервью с Русланом Нигматуллиным читайте 3 января на сайте РИА Новости.