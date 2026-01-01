Рейтинг@Mail.ru
Демин пропустит ближайший матч "Бруклина" из-за боли в спине, сообщают СМИ - РИА Новости Спорт, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
15:06 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/nba-2065954500.html
Демин пропустит ближайший матч "Бруклина" из-за боли в спине, сообщают СМИ
Демин пропустит ближайший матч "Бруклина" из-за боли в спине, сообщают СМИ - РИА Новости Спорт, 01.01.2026
Демин пропустит ближайший матч "Бруклина" из-за боли в спине, сообщают СМИ
Российский защитник "Бруклин Нетс" Егор Демин пропустит матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Хьюстон Рокетс" из-за... РИА Новости Спорт, 01.01.2026
2026-01-01T15:06:00+03:00
2026-01-01T15:06:00+03:00
баскетбол
спорт
егор демин
бруклин нетс
хьюстон рокетс
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058586222_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_11ef3fbc3b02ce771a291f0767be2828.jpg
https://ria.ru/20251230/basketbol-2065563758.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058586222_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_170fc45cd265523d6673ecd8c6101bb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, егор демин, бруклин нетс, хьюстон рокетс, нба
Баскетбол, Спорт, Егор Демин, Бруклин Нетс, Хьюстон Рокетс, НБА
Демин пропустит ближайший матч "Бруклина" из-за боли в спине, сообщают СМИ

Слейтер: Демин пропустит матч "Бруклина" против "Хьюстона" из-за боли в спине

© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"Егор Демин
Егор Демин - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
Егор Демин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российский защитник "Бруклин Нетс" Егор Демин пропустит матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Хьюстон Рокетс" из-за повреждения, сообщил журналист Эрик Слейтер на своей странице в соцсети X.
"Бруклин" примет "Хьюстон" в ночь на 2 января. По информации источника, Демин не примет участия в матче из-за боли в пояснице.
Демину 19 лет. Он был выбран под восьмым номером в первом раунде драфта НБА 2025 года. В текущем регулярном чемпионате россиянин провел 28 матчей, в среднем набирая 9,8 очков, делая 3,4 передачи и совершая 3,1 подбора.
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"Бруклин" проиграл "Голден Стэйт", Демин повторил личный рекорд в НБА
30 декабря 2025, 07:58
 
БаскетболСпортЕгор ДеминБруклин НетсХьюстон РокетсНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Фулхэм
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Лидс
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Брентфорд
    Тоттенхэм
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Манчестер Сити
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Вашингтон
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Айлендерс
    Юта
    2
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Лос-Анджелес
    Тампа-Бэй
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Питтсбург
    Детройт
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Виннипег
    6
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Каролина
    Монреаль
    5
    7
  • Хоккей
    1-й период
    Сиэтл
    Нэшвилл
    3
    0
  • Хоккей
    02.01 23:00
    Сент-Луис
    Вегас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала