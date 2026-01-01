https://ria.ru/20260101/mchm-2065923894.html
Канадцы обыграли финнов и сыграют со словаками в четвертьфинале МЧМ
Канадцы обыграли финнов и сыграют со словаками в четвертьфинале МЧМ - РИА Новости Спорт, 01.01.2026
Канадцы обыграли финнов и сыграют со словаками в четвертьфинале МЧМ
Сборная Канады обыграла команду Финляндии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в США. РИА Новости Спорт, 01.01.2026
хоккей
молодежный чемпионат мира по хоккею
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Сборная Канады обыграла команду Финляндии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в США.
Встреча группы B прошла в Миннеаполисе (штат Миннесота) и завершилась победой "кленовых листьев" со счетом 7:4 (3:3, 2:1, 2:0). В составе победителей дублями отметились Брэди Мартин (5-я и 11-я минуты) и Коул Бодуан (38 и 49), по шайбе забросили Зейн Парех (2), Тидж Игинла (30) и Сэм О'Райлли (59). За финнов отличились Юлиус Миеттинен (4), Оливер Суванто (6), Лассе Боэлиус (13) и Роопе Вестеринен (38).
Сборная Канады (11 очков) заняла первое место в своей группе. Далее расположились команды Чехии (8), Финляндии (7), Латвии (4) и Дании (0).
В другом матче сборная Швеции со счетом 6:3 (1:0, 4:2, 1:1) выиграла у американцев и заняла первое место в группе A с 12 очками. Следом идут сборные США (9), Швейцарии (9), Словакии (3) и Германии (0).
Четвертьфинальные матчи пройдут 2 января, пары выглядят следующим образом:
Швеция (общее 1-е место по итогам группового этапа) - Латвия (7);
Чехия (4) - Швейцария (6);
Канада (2) - Словакия (8).
Полуфинальные пары будут распределены согласно рейтингу прошедших в топ-4 сборных. Команда с самым высоким рейтингом по итогам группового этапа сыграет с командой с самым низким рейтингом.