Кирьяков назвал трех лучших футболистов в России по итогам 2025 года

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков заявил РИА Новости, что считает лучшими футболистами уходящего года нападающего "Краснодара" Джона Кордобу, полузащитника петербургского "Зенита" Максима Глушенкова и хавбека московского "Локомотива" Алексея Батракова.

В первую пятерку таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) после 18 туров входят "Краснодар" (40 очков), петербургский "Зенит" (39), "Локомотив" (37), ЦСКА (36) и калининградская "Балтика" (35). Батраков с 11 мячами является лучшим бомбардиром первенства, на счету Глушенкова и Кордобы по восемь голов.