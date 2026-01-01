Рейтинг@Mail.ru
Кирьяков назвал трех лучших футболистов в России по итогам 2025 года
Футбол
 
13:02 01.01.2026
Кирьяков назвал трех лучших футболистов в России по итогам 2025 года
спорт, сергей кирьяков, российская премьер-лига (рпл), джон кордоба, максим глушенков, алексей батраков, краснодар, зенит, локомотив (москва)
Футбол, Спорт, Сергей Кирьяков, Российская премьер-лига (РПЛ), Джон Кордоба, Максим Глушенков, Алексей Батраков, Краснодар, Зенит, Локомотив (Москва)
Кирьяков назвал трех лучших футболистов в России по итогам 2025 года

Сергей Кирьяков
Сергей Кирьяков. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков заявил РИА Новости, что считает лучшими футболистами уходящего года нападающего "Краснодара" Джона Кордобу, полузащитника петербургского "Зенита" Максима Глушенкова и хавбека московского "Локомотива" Алексея Батракова.
В первую пятерку таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) после 18 туров входят "Краснодар" (40 очков), петербургский "Зенит" (39), "Локомотив" (37), ЦСКА (36) и калининградская "Балтика" (35). Батраков с 11 мячами является лучшим бомбардиром первенства, на счету Глушенкова и Кордобы по восемь голов.
"Тремя лучшими футболистами 2025 года, выступающими в Российской премьер-лиге (РПЛ), я считаю Кордобу, Глушенкова и Батракова", - сказал Кирьяков.
Футбол Спорт Сергей Кирьяков РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу) Джон Кордоба Максим Глушенков Алексей Батраков Краснодар Зенит Локомотив (Москва)
 
