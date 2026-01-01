Фигурист рассказал об уходе от Тутберидзе и тяжелой болезни

«

"Тот чемпионат смотрел. Даже написал Илье Яблокову, который меня заменил: "Теперь катайся за нас двоих". Принял ситуацию. А вот второй раз я должен был выходить на взрослый Гран-при. Мне дали два прекрасных этапа в США и в Японии. Это две страны, которые я всегда мечтал посетить. Тогда было очень сложно. Там участвовал Натан Чен, понимал, что мог бы кататься с ними на одном льду, а по итогу сижу дома", - добавил он.