Фигурист рассказал об уходе от Тутберидзе и тяжелой болезни

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Даниил Самсонов в интервью РИА Новости рассказал, что тяжело переживал болезнь Осгуда-Шляттера, из-за которой ему пришлось сняться с ряда соревнований.
В 2020 году Самсонову диагностировали болезнь Осгуда-Шляттера, которая поражает бугристости большеберцовой кости. Молодые спортсмены в возрасте от 10 до 19 лет находятся в зоне риска развития болезни.
"Один из, - ответил Самсонов на вопрос, стала ли болезнь самым сложным этапом в карьере. - Уход от Этери Георгиевны тоже был тяжелым. Здесь же сложнее было переживать снятия с соревнований. Первый раз, когда столкнулся с этой болезнью, оставалось две-три недели до моего первого чемпионата мира среди юниоров. Очень хотел попасть туда, потому что понимал, что у меня хорошие шансы взять медаль".
"Тот чемпионат смотрел. Даже написал Илье Яблокову, который меня заменил: "Теперь катайся за нас двоих". Принял ситуацию. А вот второй раз я должен был выходить на взрослый Гран-при. Мне дали два прекрасных этапа в США и в Японии. Это две страны, которые я всегда мечтал посетить. Тогда было очень сложно. Там участвовал Натан Чен, понимал, что мог бы кататься с ними на одном льду, а по итогу сижу дома", - добавил он.
Самсонов рассказал, что ситуация доводила его до слез. "До депрессии не дошло, но слезы были. Просто приходил, ложился в кровать и рыдал в подушку от того, как обидно. Но это часть моей спортивной карьеры, которую, возможно, буду вспоминать и понимать, что можно вернуться на высокий уровень через любые травмы и операции", - заключил собеседник агентства.
Полностью интервью с Даниилом Самсоновым читайте в пятницу на сайте РИА Новости.
