В Габоне распустили футбольную сборную после вылета Кубка Африки, пишут СМИ
В Габоне распустили футбольную сборную после вылета Кубка Африки, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 01.01.2026
В Габоне распустили футбольную сборную после вылета Кубка Африки, пишут СМИ
Правительство Габона приняло решение отстранить национальную команду страны и ее ведущих футболистов от выступлений после вылета с Кубка африканских наций
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Правительство Габона приняло решение отстранить национальную команду страны и ее ведущих футболистов от выступлений после вылета с Кубка африканских наций в Марокко, сообщает RMC Sport.
Кубок африканских наций проходит с 21 декабря 2025 года по 18 января 2026 года. Сборная Габона завершила выступление на турнире, проиграв сборным Камеруна (0:1), Мозамбика (2:3) и Кот-д'Ивуара (2:3) и заняв последнее место в группе F.
В среду министр спорта Габона Симплис-Дезире Мамбула назвал выступление национальной команды позорным.
"Правительство приняло решение распустить тренерский штаб, отстранить национальную команду до дальнейшего уведомления и исключить из состава игроков Брюно Экуэль-Манга и Пьер-Эмерика Обамеянга", - заявил Мамбула.
Обамеянг является лучшим бомбардиром в истории сборной Габона с 39 забитыми мячами, в то время как Манга принадлежит национальный рекорд по количеству матчей за "пантер" (118).