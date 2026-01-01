Нигматуллин прокомментировал личную жизнь скандального Нгамале

В начале ноября девушка футболиста, известная блогерша Nikki Seey, обвинила Нгамалё в измене. По ее словам, камерунец после поражения от "Акрона" (1:2) в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) поехал в клуб, где проводил время с другой девушкой.

"В случае с Нгамалё, в первую очередь, нужно понимать, с кем ты встречаешься. Когда ты в отношениях с человеком, который каждые три минуты своей жизни выставляет в сеть, надо понимать, чем это может закончиться. Особенно, как у Нгамалё, у которого очень много девушек - любвеобильный парень. Конечно, это может навредить", - сказал Нигматуллин.