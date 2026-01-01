Рейтинг@Mail.ru
Нигматуллин прокомментировал личную жизнь скандального Нгамале
Футбол
 
22:24 01.01.2026
Нигматуллин прокомментировал личную жизнь скандального Нгамале
Нигматуллин прокомментировал личную жизнь скандального Нгамале
Экс-вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин в интервью РИА Новости сказал, что такому любвеобильному парню, как нападающему "Динамо" Муми Нгамалё нужно осторожнее выбирать, с кем встречаться.
2026
руслан нигматуллин
Футбол, Руслан Нигматуллин
Нигматуллин прокомментировал личную жизнь скандального Нгамале

Нигматуллин: Нгамале является любвеобильным парнем, у него много девушек

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМуми Нгамалё
Муми Нгамалё - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Муми Нгамалё. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Экс-вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин в интервью РИА Новости сказал, что такому любвеобильному парню, как нападающему "Динамо" Муми Нгамалё нужно осторожнее выбирать, с кем встречаться.
В начале ноября девушка футболиста, известная блогерша Nikki Seey, обвинила Нгамалё в измене. По ее словам, камерунец после поражения от "Акрона" (1:2) в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) поехал в клуб, где проводил время с другой девушкой.
"В случае с Нгамалё, в первую очередь, нужно понимать, с кем ты встречаешься. Когда ты в отношениях с человеком, который каждые три минуты своей жизни выставляет в сеть, надо понимать, чем это может закончиться. Особенно, как у Нгамалё, у которого очень много девушек - любвеобильный парень. Конечно, это может навредить", - сказал Нигматуллин.
Полностью интервью с Русланом Нигматуллиным читайте 3 января на сайте РИА Новости.
Руслан Нигматуллин и Эвелина Сынча - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
"Слишком молодая для меня": Нигматуллин рассказал о знакомстве с женой
Вчера, 09:00
 
ФутболРуслан Нигматуллин
 
Версия 2023.1 Beta
