ФИФА объявила о создании новой премии

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) объявила на своем официальном сайте о создании новой премии по итогам года, сообщается на сайте организации.
Семин назвал Мусаева лучшим тренером года в российском футболе
29 декабря 2025, 10:57
"Мы рады объединить усилия с Дубаем, городом, который живет и дышит футболом, для его развития на мировом уровне. Эти мировые футбольные награды будут не просто церемонией награждения, а инновационным способом отметить влияние на футбол и почтить официальных лучших игроков года как на поле, так и за его пределами", - сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.
Ранее ФИФА проводила премию The Best FIFA Football Awards, которая была учреждена в 2016 году. Последняя церемония вручения наград прошла в середине декабря в Дохе. Лучшим игроком прошедшего сезона был признан французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле.
Трампа объявили первым лауреатом премии мира ФИФА
5 декабря 2025, 20:39