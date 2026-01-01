Рейтинг@Mail.ru
ФИФА объявила о создании новой премии
Футбол
 
08:35 01.01.2026
ФИФА объявила о создании новой премии
ФИФА объявила о создании новой премии
Международная федерация футбола (ФИФА) объявила на своем официальном сайте о создании новой премии по итогам года, сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 01.01.2026
ФИФА объявила о создании новой премии

ФИФА объявила о создании новой премии по итогам года

Логотип ФИФА
© Фото : KEYSTONE/Steffen Schmidt
Логотип ФИФА. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) объявила на своем официальном сайте о создании новой премии по итогам года, сообщается на сайте организации.
Соглашение подписано совместно со спортивным советом Дубая. Оно вступит в силу с 2026 года и будет единственной ежегодной премией ФИФА, отмечающей лучших игроков по итогам года на поле и за его пределами.
"Мы рады объединить усилия с Дубаем, городом, который живет и дышит футболом, для его развития на мировом уровне. Эти мировые футбольные награды будут не просто церемонией награждения, а инновационным способом отметить влияние на футбол и почтить официальных лучших игроков года как на поле, так и за его пределами", - сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.
Ранее ФИФА проводила премию The Best FIFA Football Awards, которая была учреждена в 2016 году. Последняя церемония вручения наград прошла в середине декабря в Дохе. Лучшим игроком прошедшего сезона был признан французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле.
Футбол
 
