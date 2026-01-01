https://ria.ru/20260101/fetisov-2065976956.html
Фетисов рассказал, много ли в его времена пили хоккеисты
2026-01-01T18:03:00+03:00
хоккей
спорт
вячеслав фетисов
владимир пономарев
пфк цска
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что хоккеисты ЦСКА раньше по 11 месяцев в году проводили в изоляции на тренировочных сборах, поэтому говорить о каких-то серьезных нарушениях спортивного режима не имеет смысла.
Ранее бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что в годы его карьеры некоторые хоккеисты ЦСКА, в отличие от футболистов команды, могли выпивать "до потери пульса". Пономарев играл за ЦСКА с 1962 по 1969 год. Фетисов выступал за ЦСКА в 1974-1989 годах, а за национальную команду - в 1977-1991.
"Мы в ЦСКА по 11 месяцев в году сидели на сборах под присмотром (тренеров), в отличие от футболистов, которые жили дома. И мы проводили тогда по 100 игр за сезон. Я не понимаю, откуда возникают эти разговоры. Может быть, в 60-е годы такое и было, но в наши годы - нет", - сказал Фетисов, комментируя слова Пономарева.