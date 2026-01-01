Бородавко отметил прогресс лыжника Коростелева на "Тур де Ски"

"Гонка была протяженной, а в Италии чередуются и спринт, и соревнования классическим коньковым ходом. Все спортсмены по-разному это переносят, как и Савелий. Сегодня он неплохо провел гонку и переместился с 15-го места на три позиции. Что касается личного времени, то гонка была специфической и на результат повлияли слишком много факторов", - сказал Бородавко.

"Видно, что с каждой гонкой Савелий становится все увереннее и увереннее. И сегодня очень быстрый его старт как раз показал, что он не намерен отсиживаться за лидерами. Он вел гонку по-своему, но, к сожалению, не смог удержать этот темп и впоследствии его пришлось снижать. Возможно, это было связано с тем, что его не поддержали соперники, с которыми он образовал (ведущую) группу", - добавил собеседник агентства.