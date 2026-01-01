Рейтинг@Mail.ru
Бородавко отметил прогресс лыжника Коростелева на "Тур де Ски"
Лыжные гонки
 
16:10 01.01.2026
Бородавко отметил прогресс лыжника Коростелева на "Тур де Ски"
Бородавко отметил прогресс лыжника Коростелева на "Тур де Ски"
Савелий Коростелев с каждым новым стартом чувствует себя все более уверенно в конкуренции с фаворитами международных соревнованиях, заявил РИА Новости старший... РИА Новости Спорт, 01.01.2026
2026
Лыжные гонки, Юрий Бородавко, Савелий Коростелев, Спортивный арбитражный суд (CAS)
Бородавко отметил прогресс лыжника Коростелева на "Тур де Ски"

Бородавко: лыжник Коростелев все увереннее соперничает с мировыми лидерами

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Савелий Коростелев с каждым новым стартом чувствует себя все более уверенно в конкуренции с фаворитами международных соревнованиях, заявил РИА Новости старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
Спортсмен в четверг стал 12-м в гонке на 20 км классическим стилем в рамках многодневки "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе. Россиянин преодолел дистанцию за 47 минут 55,5 секунды. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо (46 мин 1,7 сек). Второе место занял его соотечественник Маттис Стенсхаген (отставание +51,1 сек), третье - швед Эдвин Ангер (+59,8). В общем зачете лидирует Клебо (1 час 19 минут 31 секунда), Коростелев замыкает топ-10 (+1 мин 54 сек). Данная гонка идет в зачет четвертого этапа Кубка мира, который завершится 1 января женской гонкой на 20 км. Многодневка "Тур де Ски" продлится до 4 января.
«
"Гонка была протяженной, а в Италии чередуются и спринт, и соревнования классическим коньковым ходом. Все спортсмены по-разному это переносят, как и Савелий. Сегодня он неплохо провел гонку и переместился с 15-го места на три позиции. Что касается личного времени, то гонка была специфической и на результат повлияли слишком много факторов", - сказал Бородавко.
"Видно, что с каждой гонкой Савелий становится все увереннее и увереннее. И сегодня очень быстрый его старт как раз показал, что он не намерен отсиживаться за лидерами. Он вел гонку по-своему, но, к сожалению, не смог удержать этот темп и впоследствии его пришлось снижать. Возможно, это было связано с тем, что его не поддержали соперники, с которыми он образовал (ведущую) группу", - добавил собеседник агентства.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В общей сложности нейтральный статус от FIS получил 21 российский спортсмен.
Бородавко назвал результат Коростелева на "Тур де Ски" впечатляющим
