Бородавко отметил прогресс лыжника Коростелева на "Тур де Ски"

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Савелий Коростелев с каждым новым стартом чувствует себя все более уверенно в конкуренции с фаворитами международных соревнованиях, заявил РИА Новости старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
Спортсмен в четверг стал 12-м в гонке на 20 км классическим стилем в рамках многодневки "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе. Россиянин преодолел дистанцию за 47 минут 55,5 секунды. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо (46 мин 1,7 сек). Второе место занял его соотечественник Маттис Стенсхаген (отставание +51,1 сек), третье - швед Эдвин Ангер (+59,8). В общем зачете лидирует Клебо (1 час 19 минут 31 секунда), Коростелев замыкает топ-10 (+1 мин 54 сек). Данная гонка идет в зачет четвертого этапа Кубка мира, который завершится 1 января женской гонкой на 20 км. Многодневка "Тур де Ски" продлится до 4 января.
"Гонка была протяженной, а в Италии чередуются и спринт, и соревнования классическим коньковым ходом. Все спортсмены по-разному это переносят, как и Савелий. Сегодня он неплохо провел гонку и переместился с 15-го места на три позиции. Что касается личного времени, то гонка была специфической и на результат повлияли слишком много факторов", - сказал Бородавко.
"Видно, что с каждой гонкой Савелий становится все увереннее и увереннее. И сегодня очень быстрый его старт как раз показал, что он не намерен отсиживаться за лидерами. Он вел гонку по-своему, но, к сожалению, не смог удержать этот темп и впоследствии его пришлось снижать. Возможно, это было связано с тем, что его не поддержали соперники, с которыми он образовал (ведущую) группу", - добавил собеседник агентства.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В общей сложности нейтральный статус от FIS получил 21 российский спортсмен.
29 декабря 2025, 18:48