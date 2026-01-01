Рейтинг@Mail.ru
Одноклубник Демина рассказал, что у россиянина нет предела для прогресса
Баскетбол
 
18:03 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/basketbol-2065976804.html
Одноклубник Демина рассказал, что у россиянина нет предела для прогресса
Одноклубник Демина рассказал, что у россиянина нет предела для прогресса - РИА Новости Спорт, 01.01.2026
Одноклубник Демина рассказал, что у россиянина нет предела для прогресса
Российский защитник "Бруклин Нетс" Егор Демин по-прежнему допускает много ошибок, однако он продолжит прогрессировать, заявил американский центровой клуба... РИА Новости Спорт, 01.01.2026
2026-01-01T18:03:00+03:00
2026-01-01T18:03:00+03:00
баскетбол
спорт
егор демин
николас клэкстон
голден стэйт уорриорз
бруклин нетс
хьюстон рокетс
нба
спорт, егор демин, николас клэкстон, голден стэйт уорриорз, бруклин нетс, хьюстон рокетс, нба
Баскетбол, Спорт, Егор Демин, Николас Клэкстон, Голден Стэйт Уорриорз, Бруклин Нетс, Хьюстон Рокетс, НБА
Одноклубник Демина рассказал, что у россиянина нет предела для прогресса

Клэкстон: у Демина еще много ошибок, но он будет прогрессировать

Егор Демин
Егор Демин - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
Егор Демин. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российский защитник "Бруклин Нетс" Егор Демин по-прежнему допускает много ошибок, однако он продолжит прогрессировать, заявил американский центровой клуба Николас Клэкстон.
В ночь на вторник по московскому времени "Бруклин Нетс" проиграл "Голден Стэйт Уорриорз" (107:120). Демин повторил личный рекорд, набрав 23 очка.
"Это сильно укрепит его уверенность в себе. Он реализовал для нас несколько очень важных бросков. Очевидно, что у него все еще много ошибок, на которых можно учиться. Но у него нет предела, он продолжит прогрессировать", - заявил Клэкстон в разговоре с журналистами, опубликованном на YouTube-канале YES Network.
Ранее журналист Эрик Слейтер отметил, что Демин пропустит ближайшую игру против "Хьюстон Рокетс" из-за болей в спине.
Демину 19 лет. Он был выбран под восьмым номером в первом раунде драфта НБА 2025 года. В текущем регулярном чемпионате россиянин провел 28 матчей, в среднем набирая 9,8 очков, делая 3,4 передачи и совершая 3,1 подбора.
Баскетбол
 
Версия 2023.1 Beta
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала