Одноклубник Демина рассказал, что у россиянина нет предела для прогресса

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российский защитник "Бруклин Нетс" Егор Демин по-прежнему допускает много ошибок, однако он продолжит прогрессировать, заявил американский центровой клуба Николас Клэкстон.
В ночь на вторник по московскому времени "Бруклин Нетс" проиграл "Голден Стэйт Уорриорз" (107:120). Демин повторил личный рекорд, набрав 23 очка.
"Это сильно укрепит его уверенность в себе. Он реализовал для нас несколько очень важных бросков. Очевидно, что у него все еще много ошибок, на которых можно учиться. Но у него нет предела, он продолжит прогрессировать", - заявил Клэкстон в разговоре с журналистами, опубликованном на YouTube-канале YES Network.
Ранее журналист Эрик Слейтер отметил, что Демин пропустит ближайшую игру против "Хьюстон Рокетс" из-за болей в спине.
Демину 19 лет. Он был выбран под восьмым номером в первом раунде драфта НБА 2025 года. В текущем регулярном чемпионате россиянин провел 28 матчей, в среднем набирая 9,8 очков, делая 3,4 передачи и совершая 3,1 подбора.
30 декабря 2025 • начало в 03:30
Завершен