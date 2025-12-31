Футболиста сборной Египта приговорили к году тюрьмы, пишут СМИ

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Футболист сборной Египта Рамадан Собхи приговорен к одному году тюремного заключения в связи с делом о мошенничестве, сообщает The Straits Times.

По информации издания, 28-летний полузащитник был арестован в июле по возвращении из Турции после предсезонного сбора в составе клуба "Пирамидс". Собхи предъявляются обвинения в подделке официальных документов и в том, что другой человек сдавал за него экзамены в частном институте туризма и гостеприимства Гизы.

Во вторник уголовный суд Гизы приговорил Собхи и второго обвиняемого к одному году тюрьмы с принудительными работами, оправдал третьего и заочно приговорил четвертого, который находится в бегах, к десяти годам лишения свободы.

Отмечается, что помимо тюремного заключения, Собхи также грозит дисквалификация на четыре года после того, как в ноябре Спортивный арбитражный суд подтвердил нарушение антидопинговых правил.