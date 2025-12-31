https://ria.ru/20251231/tyurma-2065824072.html
Футболиста сборной Египта приговорили к году тюрьмы, пишут СМИ
Футболиста сборной Египта приговорили к году тюрьмы, пишут СМИ
Футболиста сборной Египта приговорили к году тюрьмы, пишут СМИ
Футболист сборной Египта Рамадан Собхи приговорен к одному году тюремного заключения в связи с делом о мошенничестве, сообщает The Straits Times. РИА Новости Спорт, 31.12.2025
2025-12-31T11:38:00+03:00
2025-12-31T11:38:00+03:00
2025-12-31T11:38:00+03:00
Футболиста сборной Египта приговорили к году тюрьмы, пишут СМИ
The Straits Times: футболиста сборной Египта Собхи приговорили к году тюрьмы
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Футболист сборной Египта Рамадан Собхи приговорен к одному году тюремного заключения в связи с делом о мошенничестве, сообщает The Straits Times.
По информации издания, 28-летний полузащитник был арестован в июле по возвращении из Турции после предсезонного сбора в составе клуба "Пирамидс". Собхи предъявляются обвинения в подделке официальных документов и в том, что другой человек сдавал за него экзамены в частном институте туризма и гостеприимства Гизы.
Во вторник уголовный суд Гизы приговорил Собхи и второго обвиняемого к одному году тюрьмы с принудительными работами, оправдал третьего и заочно приговорил четвертого, который находится в бегах, к десяти годам лишения свободы.
Отмечается, что помимо тюремного заключения, Собхи также грозит дисквалификация на четыре года после того, как в ноябре Спортивный арбитражный суд подтвердил нарушение антидопинговых правил.
Собхи 28 лет. На протяжении карьеры он выступал в составе египетского "Ахли", английских клубах "Сток Сити" и "Хаддерсфилд". С 2020 года хавбек выступал в составе "Пирамидс". Также в активе Собхи 37 матчей и два забитых гола в составе сборной Египта.