Сорин надеется, что FIS не запретит ему работать и общаться со спортсменами

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил РИА Новости, что после отзыва Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) у него разрешения на парковку надеется, что организация в будущем не запретит ему работать и общаться со спортсменами.

Об отзыве разрешения Сорину на парковку из-за отсутствия у него нейтрального статуса в среду сообщило Aftonbladet. Издание опубликовало фотографию Сорина на многодневке "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе за рулем машины для лиц, имеющих аккредитацию FIS для нейтральных атлетов и персонала. Тренер на данный момент не получил нейтральный статус. Ранее лыжница Ксения Шорохова сообщила, что Сорин присутствует на этапах Кубка мира в качестве зрителя и может появляться в местах, где не требуется наличие аккредитации.