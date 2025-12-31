https://ria.ru/20251231/sorin-2065866165.html
Сорин надеется, что FIS не запретит ему работать и общаться со спортсменами
Сорин надеется, что FIS не запретит ему работать и общаться со спортсменами
Сорин надеется, что FIS не запретит ему работать и общаться со спортсменами
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил РИА Новости, что после отзыва Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) у него...
2025-12-31T17:32:00+03:00
2025-12-31T17:32:00+03:00
2025-12-31T19:36:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909209519_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_4ddfa0083bfa17085229e0f196f1cb9b.jpg
Сорин надеется, что FIS не запретит ему работать и общаться со спортсменами
Сорин надеется, что FIS не запретит ему тренировать и общаться со спортсменами
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил РИА Новости, что после отзыва Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) у него разрешения на парковку надеется, что организация в будущем не запретит ему работать и общаться со спортсменами.
Об отзыве разрешения Сорину на парковку из-за отсутствия у него нейтрального статуса в среду сообщило Aftonbladet. Издание опубликовало фотографию Сорина на многодневке "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе за рулем машины для лиц, имеющих аккредитацию FIS для нейтральных атлетов и персонала. Тренер на данный момент не получил нейтральный статус. Ранее лыжница Ксения Шорохова сообщила, что Сорин присутствует на этапах Кубка мира в качестве зрителя и может появляться в местах, где не требуется наличие аккредитации.
«
"Раз в FIS решили ограничить меня в праве привозить и отвозить спортсменов со стадиона, значит, придется это принять. Надеюсь, что в будущем они не запретят мне тренировать и общаться со спортсменами", - сказал Сорин, комментируя сложившуюся ситуацию.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS)
признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В общей сложности нейтральный статус от FIS получил 21 российский спортсмен.