https://ria.ru/20251231/sorin-2065837882.html
Тренеру российских лыжников запретили парковаться на этапе Кубка мира
Тренеру российских лыжников запретили парковаться на этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Тренеру российских лыжников запретили парковаться на этапе Кубка мира
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отозвала разрешение на парковку у тренера российских лыжников Егора Сорина из-за отсутствия у него... РИА Новости Спорт, 31.12.2025
2025-12-31T13:39:00+03:00
2025-12-31T13:39:00+03:00
2025-12-31T13:39:00+03:00
лыжные гонки
международная федерация лыжного спорта (fis)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599444316_0:136:1476:966_1920x0_80_0_0_a2a90fbe5862c2564e6b367161403bb1.jpg
https://ria.ru/20251202/bolshunov-2059141381.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599444316_0:0:1476:1107_1920x0_80_0_0_a149c550b27cc2445d29fa923cf57eb0.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международная федерация лыжного спорта (fis)
Лыжные гонки, Международная федерация лыжного спорта (FIS)
Тренеру российских лыжников запретили парковаться на этапе Кубка мира
FIS запретила тренеру Сорину парковаться на этапе КМ без нейтрального статуса
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отозвала разрешение на парковку у тренера российских лыжников Егора Сорина из-за отсутствия у него нейтрального статуса, сообщает Aftonbladet.
Издание опубликовало фотографию Сорина на многодневке "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе за рулем машины для лиц, имеющих аккредитацию FIS для нейтральных атлетов и персонала. Тренер на данный момент не получил нейтральный статус.
Ранее лыжница Ксения Шорохова сообщила, что Сорин присутствует на этапах Кубка мира в качестве зрителя и может появляться в местах, где не требуется наличие аккредитации.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В общей сложности нейтральный статус от FIS получил 21 российский спортсмен.