Рейтинг@Mail.ru
Тренеру российских лыжников запретили парковаться на этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
13:39 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/sorin-2065837882.html
Тренеру российских лыжников запретили парковаться на этапе Кубка мира
Тренеру российских лыжников запретили парковаться на этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Тренеру российских лыжников запретили парковаться на этапе Кубка мира
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отозвала разрешение на парковку у тренера российских лыжников Егора Сорина из-за отсутствия у него... РИА Новости Спорт, 31.12.2025
2025-12-31T13:39:00+03:00
2025-12-31T13:39:00+03:00
лыжные гонки
международная федерация лыжного спорта (fis)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599444316_0:136:1476:966_1920x0_80_0_0_a2a90fbe5862c2564e6b367161403bb1.jpg
https://ria.ru/20251202/bolshunov-2059141381.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599444316_0:0:1476:1107_1920x0_80_0_0_a149c550b27cc2445d29fa923cf57eb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
международная федерация лыжного спорта (fis)
Лыжные гонки, Международная федерация лыжного спорта (FIS)
Тренеру российских лыжников запретили парковаться на этапе Кубка мира

FIS запретила тренеру Сорину парковаться на этапе КМ без нейтрального статуса

© РИА Новости / Федерико Модика | Перейти в медиабанкЕгор Сорин
Егор Сорин - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Федерико Модика
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отозвала разрешение на парковку у тренера российских лыжников Егора Сорина из-за отсутствия у него нейтрального статуса, сообщает Aftonbladet.
Издание опубликовало фотографию Сорина на многодневке "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе за рулем машины для лиц, имеющих аккредитацию FIS для нейтральных атлетов и персонала. Тренер на данный момент не получил нейтральный статус.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Большунов обвинил группу Сорина в нечестной борьбе в контактных гонках
2 декабря 2025, 11:14
Ранее лыжница Ксения Шорохова сообщила, что Сорин присутствует на этапах Кубка мира в качестве зрителя и может появляться в местах, где не требуется наличие аккредитации.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В общей сложности нейтральный статус от FIS получил 21 российский спортсмен.
 
Лыжные гонкиМеждународная федерация лыжного спорта (FIS)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Рейнджерс
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Вегас
    Нэшвилл
    2
    4
  • Баскетбол
    Завершен
    Атланта
    Миннесота
    126
    102
  • Баскетбол
    Завершен
    Индиана
    Орландо
    110
    112
  • Баскетбол
    Завершен
    Кливленд
    Финикс
    129
    113
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Сан-Хосе
    Миннесота
    4
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Анахайм
    Тампа-Бэй
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Детройт
    Виннипег
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Нью-Джерси
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Баффало
    1
    4
  • Хоккей
    3-й период
    Колорадо
    Сент-Луис
    6
    1
  • Хоккей
    3-й период
    Эдмонтон
    Бостон
    1
    4
  • Хоккей
    3-й период
    Калгари
    Филадельфия
    4
    1
  • Хоккей
    01.01 21:00
    Оттава
    Вашингтон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала