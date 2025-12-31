РФС запланировал серию мероприятий в память о Симоняне

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Российский футбольный союз (РФС) запланировал на 2026 год серию мероприятий в память об ушедшем из жизни Никите Симоняне, сообщил РИА Новости президент организации Александр Дюков.

Симонян, занимавший пост первого вице-президента РФС, ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. Он являлся победителем Олимпиады 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов).

« "Мы планируем целый ряд мероприятий, посвященных Никите Павловичу", - сказал Дюков.

По информации РИА Новости, РФС рассматривает возможность проведения детского турнира имени Симоняна, а также матчей с участием экс-футболистов сборных СССР и России.

Симонян выступал за "Спартак" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в РФС.