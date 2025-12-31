https://ria.ru/20251231/simonyan-2065827023.html
РФС запланировал серию мероприятий в память о Симоняне
РФС запланировал серию мероприятий в память о Симоняне - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
РФС запланировал серию мероприятий в память о Симоняне
Российский футбольный союз (РФС) запланировал на 2026 год серию мероприятий в память об ушедшем из жизни Никите Симоняне, сообщил РИА Новости президент... РИА Новости Спорт, 31.12.2025
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Российский футбольный союз (РФС) запланировал на 2026 год серию мероприятий в память об ушедшем из жизни Никите Симоняне, сообщил РИА Новости президент организации Александр Дюков.
Симонян, занимавший пост первого вице-президента РФС, ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. Он являлся победителем Олимпиады 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов).
"Мы планируем целый ряд мероприятий, посвященных Никите Павловичу", - сказал Дюков.
По информации РИА Новости, РФС рассматривает возможность проведения детского турнира имени Симоняна, а также матчей с участием экс-футболистов сборных СССР и России.
Симонян выступал за "Спартак" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в РФС.
В декабре 2025 года перед дерби "Спартак" - "Динамо" прошла церемония присвоения имени Никиты Симоняна одной из трибун домашнего стадиона "красно-белых".