Рейтинг@Mail.ru
РФС запланировал серию мероприятий в память о Симоняне - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:03 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/simonyan-2065827023.html
РФС запланировал серию мероприятий в память о Симоняне
РФС запланировал серию мероприятий в память о Симоняне - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
РФС запланировал серию мероприятий в память о Симоняне
Российский футбольный союз (РФС) запланировал на 2026 год серию мероприятий в память об ушедшем из жизни Никите Симоняне, сообщил РИА Новости президент... РИА Новости Спорт, 31.12.2025
2025-12-31T12:03:00+03:00
2025-12-31T12:03:00+03:00
футбол
александр дюков
никита симонян
российский футбольный союз (рфс)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057014634_0:0:1908:1073_1920x0_80_0_0_b6d45ad87e665e5fdb1b8dcf12865057.jpg
https://ria.ru/20251206/spartak-2060322441.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057014634_114:0:1778:1248_1920x0_80_0_0_f32ac8f5409da37e1b092796041208ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
александр дюков, никита симонян, российский футбольный союз (рфс)
Футбол, Александр Дюков, Никита Симонян, Российский футбольный союз (РФС)
РФС запланировал серию мероприятий в память о Симоняне

РФС в 2026 году проведет серию мероприятий в память о Никите Симоняне

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкНикита Симонян
Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Российский футбольный союз (РФС) запланировал на 2026 год серию мероприятий в память об ушедшем из жизни Никите Симоняне, сообщил РИА Новости президент организации Александр Дюков.
Симонян, занимавший пост первого вице-президента РФС, ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. Он являлся победителем Олимпиады 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов).
«
"Мы планируем целый ряд мероприятий, посвященных Никите Павловичу", - сказал Дюков.
По информации РИА Новости, РФС рассматривает возможность проведения детского турнира имени Симоняна, а также матчей с участием экс-футболистов сборных СССР и России.
ФК Спартак назвал именем Никиты Симоняна трибуну на Лукойл Арене - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Трибуна на стадионе "Спартака" получила имя Симоняна
6 декабря 2025, 16:19
Симонян выступал за "Спартак" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в РФС.
В декабре 2025 года перед дерби "Спартак" - "Динамо" прошла церемония присвоения имени Никиты Симоняна одной из трибун домашнего стадиона "красно-белых".
 
ФутболАлександр ДюковНикита СимонянРоссийский футбольный союз (РФС)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Рейнджерс
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Вегас
    Нэшвилл
    2
    4
  • Баскетбол
    Завершен
    Атланта
    Миннесота
    126
    102
  • Баскетбол
    Завершен
    Индиана
    Орландо
    110
    112
  • Баскетбол
    Завершен
    Кливленд
    Финикс
    129
    113
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Сан-Хосе
    Миннесота
    4
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Анахайм
    Тампа-Бэй
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Детройт
    Виннипег
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Нью-Джерси
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Баффало
    1
    4
  • Хоккей
    3-й период
    Колорадо
    Сент-Луис
    6
    1
  • Хоккей
    3-й период
    Эдмонтон
    Бостон
    1
    4
  • Хоккей
    3-й период
    Калгари
    Филадельфия
    4
    1
  • Хоккей
    01.01 21:00
    Оттава
    Вашингтон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала