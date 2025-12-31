Непряева показала свой лучший результат на этапе Кубка мира в Тоблахе

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Россиянка Дарья Непряева заняла восьмое место в масс-старте на многодневке "Тур де Ски", соревнования прошли в рамках Кубка мира и состоялись в итальянском Тоблахе.
23-летняя россиянка показала свой лучший результат на этапах Кубка мира, преодолев дистанцию 5 км за 11 минут 0,3 секунды. Победу одержала американка Джессика Диггинс (10.51,2), далее расположились шведки Эмма Рибом (отставание - 5,5 секунды) и Моа Илар (+6,9).
Многодневка "Тур де Ски" продлится до 4 января.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В общей сложности нейтральный статус от FIS получил 21 российский спортсмен.
