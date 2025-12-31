Рейтинг@Mail.ru
Сборная Латвии обыграла команду Дании в молодежном ЧМ по хоккею - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:59 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/khokkey-2065810560.html
Сборная Латвии обыграла команду Дании в молодежном ЧМ по хоккею
Сборная Латвии обыграла команду Дании в молодежном ЧМ по хоккею - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Сборная Латвии обыграла команду Дании в молодежном ЧМ по хоккею
Сборная Латвии обыграла команду Дании в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в США. РИА Новости Спорт, 31.12.2025
2025-12-31T07:59:00+03:00
2025-12-31T07:59:00+03:00
хоккей
спорт
латвия
международная федерация хоккея (iihf)
дания
сша
молодежный чемпионат мира по хоккею
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93536/71/935367139_0:0:2902:1632_1920x0_80_0_0_86e14f4ffb2f65c989f28fa2be29441b.jpg
https://ria.ru/20251230/khokkey-2065563593.html
https://ria.ru/20251229/shvetsiya-2065528273.html
латвия
дания
сша
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93536/71/935367139_168:0:2835:2000_1920x0_80_0_0_bfcbb90041850954f99813e9608ce1b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, латвия, международная федерация хоккея (iihf), дания, сша, молодежный чемпионат мира по хоккею
Хоккей, Спорт, Латвия, Международная федерация хоккея (IIHF), Дания, США, Молодежный чемпионат мира по хоккею
Сборная Латвии обыграла команду Дании в молодежном ЧМ по хоккею

Латвийцы обыграли датчан в групповом этапе молодежного чемпионата мира по хоккею

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкХоккей
Хоккей - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Хоккей. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Сборная Латвии обыграла команду Дании в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в США.
Встреча группы B прошла в Миннеаполисе (штат Миннесота) и завершилась со счетом 6:3 (1:0, 3:2, 2:1) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Кришьянис Сартс (17-я минута), Альберт Смитс (24), Маркус Сиерадзкис (35), Антон Мациевскис (37), Бруно Османис (50) и Кристер Ансонс (60). У датчан отличились Оливер Ларсен (32), Виллиам Буннгор (39) и Антон Линде (59).
Хоккей - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Канадцы разгромили датчан в матче молодежного ЧМ по хоккею
30 декабря 2025, 07:54
Сборная Латвии одержала первую победу на групповом этапе и располагается на четвертом месте, набрав 4 очка, латвийские хоккеисты вышли в плей-офф турнира. Команда Дании проиграла четвертый матч на чемпионате мира, занимает последнее место в группе, и сыграет в переходном матче на понижение в дивизионе против сборной Германии.
Молодежный чемпионат мира для игроков до 20 лет стартовал 26 декабря и завершится 5 января.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
Хоккей. Чемпионат мира– 2009. Четвертьфинал. Швеция – Чехия - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Шведы разгромили немцев в матче молодежного чемпионата мира по хоккею
29 декабря 2025, 23:45
 
ХоккейСпортЛатвияМеждународная федерация хоккея (IIHF)ДанияСШАМолодежный чемпионат мира по хоккею
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Рейнджерс
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Вегас
    Нэшвилл
    2
    4
  • Баскетбол
    Завершен
    Атланта
    Миннесота
    126
    102
  • Баскетбол
    Завершен
    Индиана
    Орландо
    110
    112
  • Баскетбол
    Завершен
    Кливленд
    Финикс
    129
    113
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Сан-Хосе
    Миннесота
    4
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Анахайм
    Тампа-Бэй
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Детройт
    Виннипег
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Нью-Джерси
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Баффало
    1
    4
  • Хоккей
    3-й период
    Колорадо
    Сент-Луис
    5
    1
  • Хоккей
    3-й период
    Эдмонтон
    Бостон
    1
    4
  • Хоккей
    3-й период
    Калгари
    Филадельфия
    4
    1
  • Хоккей
    01.01 21:00
    Оттава
    Вашингтон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала