Сборная Германии не смогла выйти в плей-офф молодежного ЧМ
Сборная Германии не смогла выйти в плей-офф молодежного ЧМ
Сборная Швейцарии одержала победу над командой Германии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, проходящего в США. РИА Новости Спорт, 31.12.2025
