Сборная Германии не смогла выйти в плей-офф молодежного ЧМ - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Хоккей
 
01:25 31.12.2025
Сборная Германии не смогла выйти в плей-офф молодежного ЧМ
Сборная Германии не смогла выйти в плей-офф молодежного ЧМ
Сборная Швейцарии одержала победу над командой Германии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, проходящего в США. РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Сборная Германии не смогла выйти в плей-офф молодежного ЧМ

Сборная Германии проиграла швейцарцам и не вышла в плей-офф молодежного ЧМ

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Сборная Швейцарии одержала победу над командой Германии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, проходящего в США.
Встреча группы A в Сент-Поле (штат Миннесота) завершилась со счетом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) в пользу швейцарцев. Авторами голов стали Кими Керблер (12-я, 22-я минуты), Ямиро Ребер (14) и Людвиг Джонсон (27). Голкипер Кристиан Кирш отразил 20 бросков и сохранил ворота в неприкосновенности.
Хоккей - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Канадцы разгромили датчан в матче молодежного ЧМ по хоккею
Вчера, 07:54
Сборная Швейцарии одержала первую победу в трех встречах и с тремя очками занимает четвертое место в таблице группы. Команда гарантировала участие в плей-офф. Немцы потерпели четвертое поражение и заняли последнее, пятое место.
В заключительном туре группового этапа швейцарцы встретятся со сборной Словакии. Сборная Германии сыграет в стыковом матче за сохранение прописки в элитном дивизионе.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
Эпизод матча Словакия - США на молодежном чемпионате мира - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
США выиграли у словаков в результативном матче молодежного чемпионата мира
Вчера, 04:50
 
